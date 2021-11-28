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"Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendireceğiz..."

#Konyaspor#İlhan Palut#Süper Lig
Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendireceğiz...

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendireceğiz. Paniklemeyeceğiz ve takımla beraber doğru bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 dört maçlık galibiyet serisi sona ererken, bu sezon ikinci sahadan yenik olarak ayrıldı.

Bu sonuçla Konyaspor 26 puanda kalırken, Gaziantep ekibi ise puanını 18'e çıkardı.

Zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, mağlup oldukları ve galibiyet serisini kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

"Bu mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendireceğiz"

Gaziantep FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bu zorlu maça golle başladık. Bu bizim için büyük avantajdı. Daha sonra topa da hakim olduk ve geniş alanlar bulmaya çalıştık ama maçın devamında Gaziantep golün cevabını erken verdi. Duran toplardan etkili bir rakip olduğunu biliyorduk ama maalesef o anda stoperimiz Adil’in sakatlığı nedeniyle kenarda olması sırasında istediğimiz defansif organizasyonu sağlamamızı engellediler ve bu şekilde beraberlik golünü yedik. Aslında oyunun genel kontrolü Konyaspor’daydı. Rakibimize oyunumuzu kabul ettirdik ama bugün ceza sahası etkinliğini yeterince destekleyemedik. Özellikle ikinci yarı bir birinin kopyası iki gol yedik. Tabi ki golleri nasıl takım olarak atıyorsak, yediğimiz golleri de takım olarak yiyoruz. Onun için hataları belli mevkilerle ya da defansla alakalı olarak ele almıyorum. Genel manada en azından futbol olarak burada puanı hak etmiştik. Futbolda bunlar var. Gaziantep takımını kutluyorum. Biz de bunu bir yol kazası olarak değerlendireceğiz. Paniklemeyeceğiz ve takımla beraber doğru bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Konyaspor#İlhan Palut#Süper Lig

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