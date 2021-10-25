Bu mağlubiyet hiç hesapta yoktu

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Banu YELKOVAN - Derbilerden derbi beğen hafta sonunda! Galatasaray ve Beşiktaş’tan en az biri puan kaybedecekken, Trabzon kendi maçını zor da olsa kazanmış ve zirvedeki duruşunu sağlamlaştırmışken, Fenerbahçe’nin kafasındaki tek plan kazanmak üzerine yapılmıştı. Hem geçen hafta kaybedilen üç puanın telafisi hem Avrupa Ligi’nde Antwerp karşısında alınan beraberliğin moralsizliğini gidermek adına iyi bir oyunla gelecek üç puana fazlasıyla ihtiyaç vardı sarı lacivertlilerin.

ALANYA FORMDA VE ÖZGÜVENLi

Bülent Korkmaz göreve geldikten sonra yükselişe geçen Alanyaspor ise rakip ayırt etmeyen özgüvenli futbolu ve formda oyuncularıyla, Galatasaray ve Trabzon’dan sonra Fenerbahçe deplasmanına da benzer bir performans göstermek için geliyordu kuşkusuz. Defansın sigortası MinJae Kim ve kaleci Altay’ın yokluğunda Fenerbahçe karşısında en az bir gol bulmanın hesaplarını yapıyordu. Geçen hafta 6 attıkları Kayseri maçını bir kenara bırakırsak, Bülent Korkmaz’ın takımı, attığı tek golleri puan olarak en optimum değerlendiren takımdı sonuçta.

MERKEZi iYi KAPATTILAR

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Evdeki hesapların çarşıya uymadığı ilk yarıda ne takımda ne de tribünü dolduran taraftarlarda herhangi bir moralsizlik emaresi olmayan ve neredeyse tek kale oynayan bir Fenerbahçe vardı. Özellikle Ferdi’nin kanadını çok iyi kullanan sarı lacivertliler, ilk 45’te ceza sahasına yapılan orta istatistiklerinde sezonun en yüksek rakamlarına çıktılar ancak bu ortalar, defanstaki en büyük güvencesi Awaziem’in yokluğunda bile merkezi çok iyi kapatan Alanyaspor’un defansında ve kaleci Serkan’ın ellerinde eridi.

iKiNCi YARI TEMPO ARTTI

İkinci yarı, ilk yarının daha tempolu versiyonuydu. Tek fark, Fenerbahçe’nin girdiği pozisyonların dönüşünde Alanya’nın da hızlı çıkmasıydı. Gol, o pozisyonlardan birinde Emre Akbaba’dan geldiğinde dakikalar 75’i gösteriyordu. Hızlı reaksiyon gösterdi Fenerbahçe, Serdar Dursun 80’de skora denge getirdi. Uzatmada Efkan’ın golü ve Kadıköy’de mağlup olmak hiç hesapta yoktu.