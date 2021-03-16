Bu maçın telafisi yok! Beşiktaş, Başakşehir'e karşı...

Spor Arena / İsmail ER- Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Beşiktaş ile Başakşehir karşılaşacak. Maç saat 20.45’te Vodafone Park’ta yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde kazanan finale yükselecek. İki takım arasında geçmişte oynanan müsabakalarda Başakşehir’in galibiyet sayısı daha fazla olsa da Beşiktaş bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı da 3-2 kazanarak rakibine karşı moral üstünlüğü yakaladı.

Sergen Yalçın’dan takımına uyarı

Türkiye Kupası’nı son olarak 11 Mayıs 2011’de, o zamanki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir’i penaltılarla yenerek kazanan ve 10 yıllık hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş’ta bu maç öncesi Gökhan Töre ile Cenk Tosun’un sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın dün takımla yaptığı toplantıda “Ligdeki maçı unutun. O performansımızın üstüne koymalıyız. Başakşehir fizik ve teknik olarak üstün bir ekip. Orta alanda tempo yapmalıyız. Rakibin kanat oyuncularına dikkat edin” dediği belirtildi.

Başakşehir moral peşinde

Kâbus gibi bir sezon geçiren son şampiyon Başakşehir ise bu maçı kazanarak tarihinde üçüncü kez finale çıkmak ve bu kez şeytanın bacağını kırarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Okan Buruk yönetiminde başladığı sezona Aykut Kocaman ile devam eden, ligde son alınan 3-2’lik Beşiktaş

yenilgisiyle düşme hattına gerileyen turuncu lacivertli ekip bugün galip gelerek rakibinden rövanşı alma amacında. Bir önceki turda Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Başakşehir’de sakatlıkları bulunan Caiçara, Bolingoli, Fernandes, Gulbrandsen ve Mahmut Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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