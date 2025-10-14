Bu maçın telafisi yok!

×
Futbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 07:00

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki en kritik sınavına bugün Gürcistan karşısında çıkıyor. Ay-yıldızlıların daha önce 7 maçta 5 kez devirdiği Gürcistan karşısında hata yapma lüksü yok.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde E Grubu’ndaki en kritik maçına bugün Kocaeli’de Gürcistan karşısında çıkıyor. Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede Rumen hakem Radu Petrescu düdük çalacak.

Ay yıldızlılar grupta geride kalan 3 maçta 6 puanla lider İspanya’nın ardından ikinci basamakta yer alırken, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İspanya’nın liderliği garanti görülürken play-off’a kalma yolunda grupta ikincilik için yarıştığımız Gürcistan’ı bugün taraftarımız önünde yenmemiz şart.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

İlk maçta ecel terleri döktük

Türkiye ugüne kadar Gürcistan ile oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alıp sadece 1 kez kaybetti. Elemelerde 3-2 kazandığımız son maçta komşumuz karşısında son dakikalarda adeta ecel terleri döktük. Milliler 52 dakikada Mert Müldür ve Kerem’in 2 golüyle 3-0’ı bulmasına karşın sonrasında Gürcistan oyunda büyük bir baskı kurdu. 63’te Davitashvili’nin golüyle rakibin artan umutları 71’de Barış Alper’in kırmızı kart görüp takımı 10 kişi kalmasıyla tavan yaptı. 90+8’de Kvaratskhelia golünü atarken hakemin bitiş düdüğü imdadımıza yetişti.

Kadrosunda birçok yıldız oyuncu var

Kadrosunda PSG’de forma giyen Kvaratskhelia, Liverpool’un kalecisi Mamardashvili, Villarreal’in golcüsü Mikautadze başta olmak üzere Avrupa’da forma giyen birçok önemli oyuncusu bulunan Gürcistan karşısında A Milli Takım’ın bugün alacağı galibiyet grupta ikinciliğin büyük oranda garantilenmesi anlamına geliyor. Olası bir beraberlikte Türkiye 7, Gürcistan 4 puana çıkacak. Bu durumda Gürcistan’a kalan 2 maçta alacağı sonuçlar da önemli ancak puan kaybetme lüksümüz bulunmuyor. Olası bir yenilgide ise 2 takım kalan 2 karşılaşmada alacağı sonuçlar belirleyici olacak.

