Bu maçı izleyenler kazandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Barcelonayı yıkan Luis Suarezden Ronald Koemana telefon göndermesiBarcelona'yı yıkan Luis Suarez'den Ronald Koeman'a "telefon" göndermesi!#Luis Suarez
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
COVID-19’un ilacı bulundu muCOVID-19’un ilacı bulundu mu#Molnupiravir
Fazla söze gerek yok Bu haritalar her şeyi anlatıyorFazla söze gerek yok! Bu haritalar her şeyi anlatıyor#Suriye
Kamu ihale yasasında sona gelindiKamu ihale yasasında sona gelindi#Kamu İhale Yasası
Bu köprü dünya için bir sembol Adı Troya olmalıBu köprü dünya için bir sembol! Adı Troya olmalı#1915 Çanakkale Köprüsü
Atatürkün kıvırcık keçisi... Sanatın bir neferi ve idealistiyimAtatürk'ün 'kıvırcık keçisi'... 'Sanatın bir neferi ve idealistiyim'#Devrim Erbil
İstanbul’daki stüdyosunu kapattı Temelli gidiyorlar...İstanbul’daki stüdyosunu kapattı! Temelli gidiyorlar...#Gülşen
İbrahim Tatlıses beş konserden servet kazanacakİbrahim Tatlıses beş konserden servet kazanacak!#İbrahim Tatlıses
Ara Beni şarkısıyla hafızalara kazındılar... Oya-Bora şimdi ne yapıyor'Ara Beni' şarkısıyla hafızalara kazındılar... Oya-Bora şimdi ne yapıyor?#Oya Küçümen
Altun, Erdoğanın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarınAltun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarın#Recep Tayyip Erdoğan
Beşiktaş, Sivassporu yenip 2 hafta sonra galip geldiBeşiktaş, Sivasspor'u yenip 2 hafta sonra galip geldi#Süper Lig
Hamsikin orta sahadan attığı gol iptal edildi Hakem atışı kuralı...Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi! Hakem atışı kuralı...#Trabzonspor
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu olduİşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu#İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bu maçı izleyenler kazandı

#Trabzonspor#Kayserispor#Banu Yelkovan
Bu maçı izleyenler kazandı

Kayseri-Trabzon maçının bu denli zevkli geçeceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk.

Haberin Devamı

Banu YELKOVAN - Son 6 haftadır her maçlarında en az bir gol atan iki takımın karşılaşmasının gollü ve zevkli geçeceğini, Hikmet Karaman’ın takımını iyi hazırlayacağını, Abdullah Avcı’nın son iki haftadır alınan kırmızı kart faktörlü seri beraberlikler sonrası bu karşılaşmayı hedef maç gördüğünü biliyorduk. Ancak bu denli zevkli bir maç izleyeceğimizi tahmin etmiyorduk. Maçın uzatma dakikalarında bile tempo düşmedi, tribünleri yüzde 50 oranında dolduran taraftarlar ve ekran başında bu maçı izlemeyi tercih eden futbolseverler, bu maçın asıl kazananı oldular.

Kayserispor-Trabzonspor maçında Hamsikin orta sahadan attığı gol iptal edildiKayserispor-Trabzonspor maçında Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi

MENSAH’SIZLIK FAKTÖRÜ

Kayserispor, beklenmedik Giresun beraberliği sonrası milli maç arasına tekrar çıkışta girmek istiyordu. Trabzonspor, ligin zor deplasmanlarından birine çıktığının farkında olsa da hem deplasmanda daha rahat oynadığı gerçeğine hem de kaliteli ayaklarına güveniyordu. Süper Lig’de skora en fazla katkı sağlayan üç oyuncudan ikisinin, 3 gol-3 asistle oynayan Bakasetas ve Nwakaeme ikilisinin Trabzon’da olması,
misafir takımın kağıt üzerinde ağır basmasını sağlayan en önemli faktördü. Hele ki oynamayacağı maça saatler kala belli olan Mensah; Emrah Başsan ve Thiam’ı yalnız bırakmışken.

ATAMAYANA ATTILAR

Haberin Devamı

Maç çok hızlı başladı. Gol hemen 12. dakikada Bakasetas’ın yaklaşık 30 metre uzaklıktan çok şık vuruşuyla geldi. Maçta daha çok pozisyon yakalayan Trabzon, 34. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası içinden auta giden vuruşundan, sonra 37. dakikada Cornelius’un direkten dönen vuruşundan yararlanamadı. İlk yarı biterken futbolda en geçerli kurallardan biri kendini gerçekleştirdi; atamayana attılar ve taraflar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.

Abdullah Avcıdan maç sonu şampiyonluk açıklamasıAbdullah Avcı'dan maç sonu şampiyonluk açıklaması!

Maçın skorunu VAR’dan gelen penaltı kararını 60. dakikada gole çeviren Bakasetas belirlese de her iki taraf son düdüğe kadar skoru değiştirmek için ellerinden geleni yaptı. Hamsik’in orta sahadan kaleyi bulan golü, kural gereği sayılmasa da maçı izleyenlerin gözünün pasını sildi.

Sonuçta Abdullah Avcı ilk kez bir Hikmet Karaman takımını deplasmanda devirerek dış sahada kaybetmeme serisini devam ettirdi ve bu çok değerli 3 puanla bordo mavililer maç fazlasıyla liderliğe oturmuş oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Kayserispor#Banu Yelkovan