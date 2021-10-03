Bu maçı izleyenler kazandı

Haberin Devamı

Banu YELKOVAN - Son 6 haftadır her maçlarında en az bir gol atan iki takımın karşılaşmasının gollü ve zevkli geçeceğini, Hikmet Karaman’ın takımını iyi hazırlayacağını, Abdullah Avcı’nın son iki haftadır alınan kırmızı kart faktörlü seri beraberlikler sonrası bu karşılaşmayı hedef maç gördüğünü biliyorduk. Ancak bu denli zevkli bir maç izleyeceğimizi tahmin etmiyorduk. Maçın uzatma dakikalarında bile tempo düşmedi, tribünleri yüzde 50 oranında dolduran taraftarlar ve ekran başında bu maçı izlemeyi tercih eden futbolseverler, bu maçın asıl kazananı oldular.

MENSAH’SIZLIK FAKTÖRÜ

Kayserispor, beklenmedik Giresun beraberliği sonrası milli maç arasına tekrar çıkışta girmek istiyordu. Trabzonspor, ligin zor deplasmanlarından birine çıktığının farkında olsa da hem deplasmanda daha rahat oynadığı gerçeğine hem de kaliteli ayaklarına güveniyordu. Süper Lig’de skora en fazla katkı sağlayan üç oyuncudan ikisinin, 3 gol-3 asistle oynayan Bakasetas ve Nwakaeme ikilisinin Trabzon’da olması,

misafir takımın kağıt üzerinde ağır basmasını sağlayan en önemli faktördü. Hele ki oynamayacağı maça saatler kala belli olan Mensah; Emrah Başsan ve Thiam’ı yalnız bırakmışken.

ATAMAYANA ATTILAR

Haberin Devamı

Maç çok hızlı başladı. Gol hemen 12. dakikada Bakasetas’ın yaklaşık 30 metre uzaklıktan çok şık vuruşuyla geldi. Maçta daha çok pozisyon yakalayan Trabzon, 34. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası içinden auta giden vuruşundan, sonra 37. dakikada Cornelius’un direkten dönen vuruşundan yararlanamadı. İlk yarı biterken futbolda en geçerli kurallardan biri kendini gerçekleştirdi; atamayana attılar ve taraflar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.

Maçın skorunu VAR’dan gelen penaltı kararını 60. dakikada gole çeviren Bakasetas belirlese de her iki taraf son düdüğe kadar skoru değiştirmek için ellerinden geleni yaptı. Hamsik’in orta sahadan kaleyi bulan golü, kural gereği sayılmasa da maçı izleyenlerin gözünün pasını sildi.

Sonuçta Abdullah Avcı ilk kez bir Hikmet Karaman takımını deplasmanda devirerek dış sahada kaybetmeme serisini devam ettirdi ve bu çok değerli 3 puanla bordo mavililer maç fazlasıyla liderliğe oturmuş oldu.