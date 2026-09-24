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Bu işte bir terslik var! Transferin zenginleri puan fakiri oldu

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#Gazetehaberleri#Sporanasayfa#Fenerbahçe
Bu işte bir terslik var Transferin zenginleri puan fakiri oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 08:55

Süper Lig'de yaz transfer döneminde bilançosu artı veren takımlar ligin dibine inerken, eksi veren kulüpler zirvede yer aldı. G.Saray 73.07 milyon Euro eksi verdi ama ikinci sırada, 68.85 milyon fazla harcama yapan Beşiktaş üçüncü, 8.32 milyon Euro ile en çok eksi veren takımlardan Amedspor ise lider. Transferde 12.65 milyon Euro ile en fazla kâr eden Samsunspor ile, 1.83 milyon Euro artıda olan Göztepe ve 1.4 milyon Euro fazlası olan Eyüpspor 6. haftada düşme hattında yer aldı.

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Süper Lig’de transferde kazanan, sahada kaybetti...

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2026-27 yaz transfer sezonunda gelir-gider tablosunda en başarılı olan kulüpler 6. hafta sonunda ligin dibine inerken, en fazla zarar eden kulüpler ise puan cetvelinin üst sıralarında kendilerine yer buldu.

SAMSUN, GÖZTEPE, EYÜP KAR ETTİ AMA...

Transfer döneminde 26.7 milyon Euro’luk satış yapıp 14.05 milyon Euro’luk harcama yapan Samsunspor 12.65 milyon Euro ile en fazla kâr eden kulüp oldu. Alanyaspor 4.21 milyon Euro, Göztepe, 1.83 milyon Euro, Eyüpspor ise 1.4 milyon Euro kâr ile transferi kapattı. Ancak transfer zenginleri ligde umduğunu bulamadı. İlk 6 hafta sonunda bu 4 takımdan 3’ü küme düşme hattına indi. Samsunspor 4 puanla 16., Göztepe 3 puanla 17., Eyüp de yine 3 puanla 18. sırada yer aldı.

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Bu işte bir terslik var Transferin zenginleri puan fakiri oldu

3 BÜYÜKLERİN DURUMU

Yaz transfer döneminde 5.54 milyon Euro’luk satış yaparken, kadrosuna kattığı isimlere 78.61 milyon Euro harcayan Galatasaray 73.07 milyon Euro ile en fazla ekside kalan takım olurken 13 puan ve averajla puan cetvelinin 2. sırasında. 70.17 milyon ekside olan Fenerbahçe 10 puanla altıncı, 68.85 milyon ekside kalan Beşiktaş 12 puanla üçüncü oldu. 13 puan ve averajla lider olan Amedspor ise 8.32 milyon Euro eksi ile transferi kapattı.

ALANYA HEM TRANSFERDE, HEM PUANDA KÂRDA

En fazla zarar eden 7 kulübün 6’sı ilk 8 içinde yer alırken, 4.21 milyon Euro kârda olan Alanyaspor da 5. olarak ilk 8’e girdi. Sonuç olarak iyi oyuncularını yüksek rakamlara satarak kadrosunu nispeten zayıflatan takımlar bunun karşılığını puan kayıpları ile yaşadı, kadrosunu güçlendiren kulüpler ise bunu puana çevirmeyi başardı.

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Bu işte bir terslik var Transferin zenginleri puan fakiri oldu

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#Gazetehaberleri#Sporanasayfa#Fenerbahçe

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