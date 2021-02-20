Duygu Asena’nın 1987’de yazdığı Kadının Adı Yok kitabı, kadınların sorunlarını işleyen, kadın-erkek eşitsizliğine dikkat çeken bir eserdi. Kısa bir dönem yasaklandı, sonrasında Aytaç Arman, Sevda Aktolga, Hale Soygazi, Tarık Tarcan gibi sanatçılarla Atıf Yılmaz tarafından filmi çekildi. 1987’de tartışılan konular, 2000’li yıllarda cinayetlerle bitmek tükenmek bilmeyen gündemlere dönüştü.

NiRVANAYA ULAŞTILAR!

Hakemlik sorunsalı da aynı kadınlarda yaşananlar gibi. Her geçen gün düzelir umudu beslerken; teknolojiyle doğruluğun artması beklenirken tepetaklak gidiyor. Kulüpler nezdinde saldırganlık ve ağır eleştiriler arttı. Nirvanaya Tuzlaspor örneğiyle çıktık...

Tuzlaspor Kulübü’nün 15 Şubat’ta deplasmanda oynayıp 0-0 berabere kaldığı Bursaspor maçı sonrasındaki açıklamasından satırbaşları:

“maçın rezil hakemi, attığımız golü ofsayt gerekçesiyle vermeyerek hakkımızı gasp ettiği gibi bahis oynadığını açıkça belli etmiştir. Birilerinden nemalandığı apaçık ortadadır.

Yan hakemin bayrak kaldırmadığı, orta hakemin ise ısrarla ofsayt demesi resmen skandaldır. Bu hakem bahisçi midir? Bu maç için birileriyle pazarlık yapmış mıdır?”

ONUR KIRICI YAKLAŞIM

Pozisyonda spiker “Yardımcı hakem bayrağı kaldırıyor” diyor. Görüntüye yansımıyor ancak gol sonrasında yardımcı hakeme dönen Bursasporlu oyuncuların el ve yüz ifadeleri bayrağın kalktığını doğrular nitelikte. Yardımcı hakem ilk esnada savunma oyuncusuna çarpan topun bilerek oynama mı yoksa çarpma mı olduğunu fark edememiş de olabilir. Hakemle istişare ederek geç bayrak çekmiş de olabilir. Hiç önemi yok. ‘Hakemin nemalandığı ve bahisçiliğine’ dair kulübün açıklamaları; başkan Recep Doğrul’un “Hakem, yardımcısının kulağına bir şeyler söyledi, sonra bayrak kalktı” sözleri.

Evet, karar yanlış, gol verilmeliydi. Ancak açıklamalar kabul edilebilir gibi değil. Etikle bağdaşmayan, rencide edici seviye. Premier Lig, Bundesliga gibi otoritenin yetkin olduğu ülke liglerinde delilsiz böyle bir ithamın kelimesini edemezsiniz. Ülkenin hukuk sistemine sıra gelmeden direkt organizasyonun kendisi tarafından ağır cezaya çarptırılırsınız.

HAKEM DERNEĞiNDEN TEPKi GELiR Mi?

1- Güncel internet sitesinin manşetindeki 8 haberden 6’sının vefat ve başsağlığı, diğerlerinin FIFA kokart töreni ve ‘hoş geldin 2021’ olduğu Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nden tepki elbette beklemiyorum. Siyasi kimlik taşıyan isimlerin uzun yıllardır başkanlık koltuğunda dernek yönetimine hükmetmesinin handikapları aşikar.

MHK’DAN TEPKi GELiR Mi?

2- Tabii ki beklemiyorum. Trabzon’da gece 03.30’a kadar mahsur kalan Çağatay Şahan ve ekibinin yaşadıkları halen hafızalarda. Maç sonunda hakem odasına uğramadan ortadan kaybolan dönemin MHK üyesi Hikmet Öksüzoğlu, bugün de kurulda. O gün hakemlerinin yanında olsaydı, bugün MHK’da olabilir miydi? Nasıl bir ironidir ki “Bahisçi midir” diye suçlanan hakem ve yardımcısı da, Hikmet Öksüzoğlu gibi ve onun kadar Trabzonlu. O günkü olayda bari hakem derneği ses çıkarmış mıydı? Tebessüm...

HAKEMLERDEN TEPKi GELiR Mi?

3- Trabzon’daki olayda sayın Cumhurbaşkanı’nın telefonuyla hakemler özgürlüğüne kavuşmuştu. Öyle bir tarihi gecenin sonrasında bile tepki göster(e)meyen hakemlerimizin bahis (!) olayında destek olması beklenebilir mi? Tabii ki hayır. Hakemler şu an yeni sezonda maaşa bağlanabilmenin asgari şartı olan 15 maça ulaşabilme sevdasında. Maaş alınan önceki 4 sezonda oynanan bin 224 maçtan sadece 18’inde düdük çalan Serkan Tokat bile şu anda 8. maçına çıkıyor.

Çünkü artık yatarak maaş dönemi bitti, kurallar geldi. ‘Süper lig kadrosunda olayım ama düdük çalmayayım, 66 kez VAR’a çıkayım, maaşım da mis gibi yatsın’ devri bitti. O yüzden Yasin kol da kimmiş, ne desteği!

SUÇSUZLUK KARiNESi

Evrensel hukukta, bir kişinin masum olduğunun kanıtlanmasına gerek yoktur; suçluluğunun kanıtlanamamış olması yeterlidir. TFF Başkanı sayın Nihat Özdemir, Tuzlaspor’un suç duyurusu hakkında “Her kulüp müracaatını yapar. Hukukun önünü kesemeyiz, kestirtmeyiz. Görüşleri

doğru değil ama hakimlerimiz kararı verirler” dedi.

Diğer yandan yayıncı kuruluşun özetlerinde sadece bu maçın özeti yok. Başka adreslerde izledik. Dava süreci diye mi kaldırıldı, bilinmez. Eğer özette teknik sıkıntı varsa, yeniden hazırlanabilirdi. Her açıdan garip...

SEVGiLi YASiN KOL KARDEŞiM...

Doğal üyesi olduğun derneğin seni korumayacak.

Merkez Hakem Kurulu ses etmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu hukukun kararını bekleyecek. Hakem arkadaşların tepki gösteremeyecek.

Sahipsizlikten muzdaripsin şu an. O zaman, başına gelene razı olacaksın.

Aman dikkat et, laz damarın tutup fevri davranma.

Yoksa Çağatay Şahan, İlker Coşkun, Serkan Çınar, Bülent Yıldırım gibi yok edilirsin...

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