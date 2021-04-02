Bu hafta Süper Lig'de kimlerin maçı var? İşte 32. haftanın fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)