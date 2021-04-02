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GeriSpor Bu hafta Süper Lig'de kimlerin maçı var? İşte 32. haftanın fikstürü
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Spor Arena
Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Bu hafta Süper Lig'de kimlerin maçı var? İşte 32. haftanın fikstürü

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Bu hafta Süper Lig'de kimlerin maçı var? İşte 32. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanacak. Milli maç takviminin ardından verilen ara bu hafta sona erdi. Süper Lig'de nefes kesen kaldığı yerden devam edecek. İşte bu hafta karşı karşıya gelecek ekipler ve 32. haftanın fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

 

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