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Bu hafta Süper Lig'de hangi takımların maçı var? Süper Lig'de 5. haftanın programı

#Süper Lig#Fikstür#Maç Programı
Bu hafta Süper Ligde hangi takımların maçı var Süper Ligde 5. haftanın programı

Futbolda Süper Lig'de 5. hafta, TFF 1. Lig'de 6. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta maçları oynanacak.

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Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanacak 2 maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ise 6. haftanın ilk gününde yarın 2 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig:

17 Eylül Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

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#Süper Lig#Fikstür#Maç Programı