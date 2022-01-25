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Bu hafta Süper Lig maçları neden yok? Lig ne zaman oynanacak?

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Bu hafta Süper Lig maçları neden yok Lig ne zaman oynanacak

Süper Lig ve diğer kategorilerde maç programının olmaması üzerine futbol severler karşılaşmaların neden oynanmayacağını merak ediyorlar. Süper Lig de bu haftanın karşılaşmanın 6 Şubat tarihinde oynanacak. Peki maçlar neden ertelendi? İşte detaylar

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Süper Lig'de bu hafta 28 Ocak Cuma günü oynanacak ve 31 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek maç programı olmayacak. Türkiye'de maç programının olmayışından ötürü akla ilk gelen Milli maç arası oluyor. Fakat Türkiye ile Portekiz Mart ayında Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig haricinde TFF 1. Ligdeki karşılaşmalar da bu hafta oynanmayacak.

BU HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI NEDEN YOK?

Bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Türkiye Liglerinin'nin yanı sıra Avrupa'da da bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak.

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