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HaberlerSpor HaberleriBu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig'de 35. haftanın fikstürü
GeriSpor Bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig'de 35. haftanın fikstürü
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Spor Arena
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig'de 35. haftanın fikstürü

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Bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig'de 35. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 35. hafta mücadelesi yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük'ün maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 35. haftasının programı şöyle:

16 NİSAN CUMA:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

 

17 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

 

18 NİSAN PAZAR:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

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