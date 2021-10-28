Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 11. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın oldukça heyecanlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıran kırana maçların oynanacağı bu haftada, seyir zevki oldukça yüksek müsabakalar olacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
29 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
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