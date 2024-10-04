Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe Süper Lig 8. haftada oynayacak mı?

Haberin Devamı

Süper Lig 8. hafta karşılaşmaları, 4 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı belli oldu. Bununla birlikte Fenerbahçe maç programı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE BU HAFTA OYNAMAYACAK MI?

Süper Lig 8. haftada takımların mücadelesi devam ediyor. Fenerbahçe 8. haftayı bay geçen takım oldu.

8. HAFTA MAÇLARI

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

Haberin Devamı

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.