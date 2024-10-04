Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe Süper Lig 8. haftada oynayacak mı?

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Süper Lig 8. hafta karşılaşmaları, 4 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı belli oldu. Bununla birlikte Fenerbahçe maç programı da belli oldu. İşte ayrıntılar...
FENERBAHÇE BU HAFTA OYNAMAYACAK MI?
Süper Lig 8. haftada takımların mücadelesi devam ediyor. Fenerbahçe 8. haftayı bay geçen takım oldu.
8. HAFTA MAÇLARI
4 Ekim Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)
6 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş
Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.