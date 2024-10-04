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Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe Süper Lig 8. haftada oynayacak mı?

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#Süper Lig Maçları#Fenerbahçe#Bu Hafta Fenerbahçe Maçı Yok Mu
Bu hafta Fenerbahçenin maçı neden yok Fenerbahçe Süper Lig 8. haftada oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 17:24

Fenerbahçe maç tarihleri, yeni hafta programıyla merak ediliyor. Süper Lig 8. hafta karşılaşmaları bu akşamki maçla başlıyor. Takımlar 3 puan alarak avantajlı konuma geçmek için mücadele edecek. Fenerbahçe maçı neden yok sorusu da bu hafta oynanacak karşılaşmalarla merak konusu oldu. Peki Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe Süper Lig 8. haftada oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig 8. hafta karşılaşmaları, 4 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı belli oldu. Bununla birlikte Fenerbahçe maç programı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE BU HAFTA OYNAMAYACAK MI?

Süper Lig 8. haftada takımların mücadelesi devam ediyor. Fenerbahçe 8. haftayı bay geçen takım oldu.

8. HAFTA MAÇLARI

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

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Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

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#Süper Lig Maçları#Fenerbahçe#Bu Hafta Fenerbahçe Maçı Yok Mu

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