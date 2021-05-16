Bu gurur Sergen Yalçın'ın! Beşiktaş tarihine adını yazdırdı

Beşiktaş, büyük heyecana sahne olan Süper Lig yarışının son haftasında hata yapmazken İzmir’de kazanılan şampiyonlukla birlikte Sergen Yalçın da 8 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilki yaşadı.

29. haftadaki Gaziantep maçının ardından zirveye yerleşen siyah beyazlılar özellikle düne kadar oynadığı son 2 maçı kaybedince lig tarihinde ilk kez 3 büyük takım şampiyonluk umuduyla son haftaya girmişti. Ancak Yalçın ve ekibi, Göztepe karşısında istediği sonucu alarak rakiplerinin ne yaptığına bakmadan ipi önde göğüslemeyi başardı.

Teknik direktörlüğe 2013 Kasım’da Gaziantep’te başlayan Yalçın 8 yıllık kariyerinde 9. takımı olan Beşiktaş’ta futbolculuğunun ardından hoca olarak da şampiyonluk yaşarken birçok istatistikte adını kulüp tarihine yazdırdı.

DENİZLİ VE GÜNEŞ'TEN SONRA TARİHE GEÇTİ

Sergen Yalçın; Mustafa Denizli ve Şenol Güneş’in ardından Beşiktaş’a şampiyonluk yaşatan 3. Türk teknik adam olarak kulüp tarihine geçti.

AYNI KULÜPTE FUTBOLCU VE HOCA OLARAK 3 KİŞİ BAŞARDI

Yalçın aynı takımda futbolcu ve teknik adama olarak şampiyonluk yaşayan ligdeki 3. isim. Daha önce bunu F.Bahçe’de Aykut Kocaman G.Saray’da Hamza Hamzaoğlu başarmıştı.

LİGDE ŞAMPİYON OLAN 13. YERLİ TEKNİK ADAM

Sergen Yalçın 1959-60 sezonundan bu yana Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan 13. yerli teknik adam olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

ÜST ÜSTE 14. KEZ TÜRK HOCALAR ZİRVEDE

Süper Lig’de 2007-08 sezonunda Cevat Güler’le başlayan gelenek bu sezon da bozulmadı. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı zirveye taşırken üst üste 14. sezonda ligde yerli hocalar şampiyonluk yaşadı.

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