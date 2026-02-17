×
Fenerbahçe'den tarihi başarı!

Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 07:00

Fenerbahçe, 13 günde 3 branşta çıktığı 23 karşılaşmanın 22'sinden zaferle ayrıldı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde futbol, basketbol ve voleybolda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kanarya sadece tekerlekli basketbolda Beşiktaş karşısında sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Fenerbahçe son 13 günde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 7 farklı takımla oynadığı 23 maçta 22 galibiyet elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Futbolda önce evinde Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen ardından deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşan sarı lacivertliler voleybol ve basketbolda da camiayı gururlandıran sonuçlara imza attı.

Fenerbahçe Madicana Erkek Voleybol Takımı da CEV Cup’ta Orion Stars’ı 3-1’le geçerken, önceki gün Efeler Ligi’nde oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray’ı set vermeden devirdi.

KADIN FUTBOLUNDA NAMAĞLUP LiDER

Fenerbahçe Opet, Kadın Basketbol Süper Ligi’nde Melikgazi Kayseri takımını 32 sayı farkla 118-76 yenerek liderliğini devam ettirdi.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Panathinaikos’u deplasmanda 85-83 yendi, Süper Lig’de de Ankara’da Türk Telekom’u deplasmanda 88-76 mağlup etmeyi başardı.

Kadın Futbol takımı Hakkarigücü’nü 2-0 ile geçerken Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde namağlup liderliğe devam etti.

Üç branşta 13 günde oynanan 23 maçlık seride tek yenilgi ise tekerlekli sandalyede geldi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 106-103 yenilen Fenerbahçe İstanbul Jet muhteşem seriyi bozsa da bu sonuç camiada ‘nazar boncuğu’ olarak yorumlandı.

