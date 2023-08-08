Bu gerçekten oldu mu? Tarihin en tuhaf karşılaşması... 149 gol attılar! Kazanan takım maç boyunca topa bir kez dokundu

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Bol gollü futbol karşılaşmaları seyir zevki ve heyecan yüksek olduğu için sporseverler tarafından uzun yıllar geçse de unutulmuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Alman ligi Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, hazırlık maçında karşılaştığı Rottach Egern'i gol yağmuruna tuttu. İlk yarı 18-0, maç sonucu ise 27-0 bitti. Son yılların en bol gollü karşılaşmasının sonrasında akıllarda “Tarihin en bol gollü maçı hangisi?” sorusu dolaşıyor.

Tarihte eşi benzeri görülmemiş ve hatta maç esnasında taraftarların bile sıkılıp tribünleri terk ettiği karşılaşma, 2002 yılında Madagaskar Şampiyonlar Ligi play-off’larında oynandı.

31 Ekim 2002 tarihinde oynanmış, en yüksek maç skoru olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren karşılaşmada, AS Adema rakibi Stade Olympique de l'Emyrne (SOE) karşısında 149-0 galip gelerek tarihin belki de en tuhaf maçına imza attı.

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Fakat sanıldığı gibi golleri AS Adema rakibine atmadı, SO l'Emyrne kendi kalesine gönderdi.

Tarihin en ilginç maçında neler yaşandı? İşte ayrıntılar…

AFRİKA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ TURA ÇIKARAK PEK ÇOK KİŞİYİ ŞAŞIRTTILAR

İlk duyduğunuzda kulaklarınıza inanamadığınız bu olay bir spor efsanesi haline geldi. Nasıl olmuştu da profesyonel bir futbol takımı bir maçta topa sadece bir kez dokunarak maçı böylesi ezici bir farkla kazanmıştı. Bir takım kendi kalesine gol atarak nasıl böylesi bir farkla yenilmeyi kabul etmişti?

21 yıl önce Madagaskar’ın doğusunda yağmur altında iki takım kozlarını paylaşmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyordu. Fakat, maçın oynanacağı gün son Madagaskar şampiyonu SO l'Emyrne takımının tamamına kötü bir ruh hali hakimdi.

Bu karşılaşma aynı zamanda iki takım içinde Madagaskar'ın yerel en üst ligi olan THB Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayallerini gerçekleştirecekleri maç olacaktı. SO l'Emyrne unutulmayacak bir sezon geçirmiş, Madagaskar'da yaşanan iç savaş nedeniyle karşılaşmaları Angola'da oynamak zorunda kalmalarına rağmen Afrika Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkarak pek çok kişiyi şaşırtmayı başarmışlardı.

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TARTIŞMALI MAÇ SONRASINDA ORTAM ‘BARUT FIÇISINA’ DÖNDÜ

Antrenör Zaka Ratsarazaka ve oyuncuları, Madagaskar’ın doğusunda bulunan liman kenti Toamasina’da şampiyonluğu belirleyecek play-off turunda DSA Antananarivo ile karşı karşıya gelen SO l'Emyrne, karşılaşmayı kazanması durumunda kupayı kaldıracaktı.

Maçın bitimine dakikalar kala 2-1 önce olan SO l'Emyrne, şampiyonluk kutlamaları yapmayı hayal ederken ansızın tartışmalı bir penaltı kararıyla maçı berabere tamamlanması büyük bir şok yaratmıştı.

Futbolcular, kulüp yöneticileri ve taraftarlar maçta şike yapıldığını öne sürüyordu. Bu sonuç Adema'ya şampiyonluğu getirmiş, SOE'nin lig şampiyonluğu hayalleri yıkılmıştı. Son maçta Adema ile karşı karşıya gelecek SOE maçı kazansa dahi şampiyonluk kupasını kaldıramayacaktı.

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SOE taraftarının öfkesi her geçen gün artıyordu. Bir sonraki hafta oynanacak Adema'yla oynanacak karşılaşma öncesinde SOE taraftarları “barut fıçısına” dönmüştü.

RAKİBE TOP VERMEMEK İÇİN KENDİ KALELERİNE 149 GOL ATTILAR

Takvimler 31 Ekim’i gösterdiğinde iki rakip karşı karşıya geldi. Kulakları sağır eden ıslıklar eşliğinde top santra noktasına koyulduğunda SOE’lu futbolcular planladıkları protestoyu hayata geçirmeye karar verdi.

Düdük çaldığında SOE’lu oyuncular, şampiyonun ayağına top vermemek için doğruca kendi kalelerine gol attılar. Rakip takım oyuncuları başta ne olduğunu anlamasa da, yaşananlar karşısında şaşkına dönmüştü.

SOE’lu oyuncular şampiyonluklarını ellerinden aldığını düşündükleri hakem kararına karşı gösterdikleri protesto bir türlü engellenemiyordu. 90 dakika boyunca Ratsarazaka’nın oyuncuları rakibe top vermemek için emsali olmayan bir oyun sergilediler.

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HER 36 SANİYEDE 1 GOL

Her 36 saniyede kendi kalelerine gol atan, öfkeli oyuncular, 90 dakikanın her saniyesinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Olay bir noktadan sonra komediye dönüştü. Rakip oyuncular da ne yaparlarsa yapsınlar gollere engel olamıyordu.

Maçın 90 dakikası bittiğinde SOE’li oyuncular kendi kalelerine 149 gol atarak, kırılması imkânsız bir skora imza attıp, Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazandılar.

Madagaskar milli takımının eski kaptanı, şu anda Madagaskar Milli Futbol Takımının teknik direktörü olan Rado Rasoanaivo, Madagaskar Milli Takım kaptanı olarak yerine geçen arkadaşı SOE kaptanı Mamisoa Razafindrakoto’dan skoru öğrendiğinde adeta şok yaşadığını belirtiyor.

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The Athletic’e konuşan Rasoanaivo, “Maçın sonucunu gerçekten çok merak ediyordum. Çünkü çok zorlu bir karşılaşmaydı. Sonuçta ülkenin en iyi iki kulübü karşı karşıya gelmişti. İki takımda da oyucuların büyük bölümü milli takım kadrosunda yer aldığı için böyle bir şeyin olma ihtimali bana çok tuhaf geldi” ifadesini kullandı.

CÜRETKÂR PLAN BÜYÜK BİR KAOSA YOL AÇTI

Guinness Rekorlar Kitabına giren karşılaşma bittiğinde asıl kâbus başladı. Taraftarlar sinirlenerek federasyonu hedef alan tezahüratlar yapıyor; bazı taraftarlar paralarını geri almak için bilet gişelerine akın ediyordu.

SOE’nin cüretkâr planı büyük bir kaosa yol açmıştı. Elbette bunun yaptırımları da ağır olacaktı.

Stade Olympique de l'Emyrne’un antrenörü Ratsarazaka üç yıl meslekten menedildi ve stadyumlara girişi yasaklandı. Herşeyin planlayıcısı olarak görülen SOE kaptanı Razafindrakoto başta olmak üzere, Manitranirina Andrianiaina, Nicolas Rakotoarimanana ve Dominique Rakotonandrasana gibi oyunculara, bir sonraki sezonun sonuna kadar uzaklaştırma ve stadyumlara giriş yasağı getirildi.

Takımın geri kalan oyuncuları ise uyarı cezası aldı. SOE konunun daha da tırmandırılması halinde ciddi yaptırımlarla tehdit edildi. Gerçeküstü şartlar altında maçı 90 dakika devam ettiren maçın hakemi ise ceza almadı.

‘MAÇLA İLGİLİ SORULAR SORDUĞUMDA UTANDIKLARINI HATIRLIYORUM’

“Dürüst olmak gerekirse, Razafindrakoto pişman mı yoksa gurur mu duyuyor bilmiyorum” diyen Rasoanaivo, bu tuhaf olayın Madagaskar futbol tarihini ciddi şekilde etkilediğini düşünüyor.

“Yıllar sonra Google'da SOE'nin adını arattığınızda karşınıza bu olay çıkıyor” diyen Rasoanaivo, olaya karışan oyunculardan hiçbiri bu konuyu konuşmadığını belirtti ve ekledi:

“Tek bildiğim, maçla ilgili sorular sorduğumda arkadaşımın utandığını hatırlıyorum. Özellikle de rakip takıma böyle bir saygısızlık yapmamak gerektiğini bildikleri için onlar da üzgündü. Yaşları çok gençti ve yaşadıkları haksızlığa karşı aşırı tepkiliydiler. Neye mâl olacağını düşünmeden böyle bir eyleme imza attılar. Ardından yaşananlar onlar için de çok zor olduğunu tahmin edebiliyorum sadece.”

‘NE OLURSA OLSUN FUTBOL ETİĞİNE SAYGI GÖSTERMELİYDİLER’

Fakat günün sonunda, oyuncular kesilen ceza beklenenden kısa sürede sona erdi. Oyuncuların milli takım için çok önemli olduğunu belirten Rasoanaivo, “iki maç sonrasında geri çağrıldılar” dedi.

"Verilen ceza doğru muydu? Yaptıkları göz önüne alındığında evet diyebilirim, çünkü oyuncular ne olursa olsun futbol etiğine saygı göstermeliydiler. Ancak, şunu da eklemeden geçemeyeceğim, haksızlıklar karşısında bıkmış durumdaydılar” diyen Rasoanaivo şunları ekledi:

"Tepkilerini göstermek için buldukları tek yol buydu."