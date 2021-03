Fenerbahçe'de bu fotoğraftaki 3 kritik mesaj! Erol Bulut, Emre Belözoğlu...

1- ‘Caner mutsuzsa Gökhan da mutsuzdur’ diyenler yanılıyor; öncelik F.Bahçe.

2- Teknik direktör Erol Bulut en az ilk günkü kadar güçlü ve tüm takıma hakim.

3- Emre Belözoğlu ile Bulut uyum içinde ve el birliği ile çalışmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır basına açık yapılan her antrenmanı izlediğim Fenerbahçe’de hiçbir hareketinin boşuna olmadığını bilir ve bu nedenle idmanları pürdikkat izlemeye gayret ederim. Futbolcu, teknik heyet ya da idareci fark etmez; her hareketin önünü, arkasını irdelemeye gayret ederim. Önceki gün de aynısını yaptım. Antrenman öncesi beynimi programlamış, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin idmana çıkarsa onun her adımını dikkatle izleyip fotoğrafını çekecektim. Şayet çıkmazsa da takım arkadaşlarına ve teknik direktör Erol Bulut’a odaklanacaktım.

Hepimiz Caner’i bekledik

Saatler 15.30’u gösterirken biz gazeteciler antrenmanı izleyeceğimiz bölümdeki yerlerimizi aldık. Biraz sonra da futbolcular tek tek Can Bartu Tesisleri’nin çimlerine çıkmaya başladı. Sahaya inenlere baktım, Caner yoktu. Tam o sırada bize Caner’in kadro dışı bırakılmadığı, cuma gününe dek bireysel olarak çalışacağı ve kendisiyle ilgili kararın hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut’un yapacağı toplantıda verileceği bilgisi geldi.

Takımda herkes neşeliydi

İşte bu görüntülerle verilmek istenen mesajları şöyle özetlemek mümkün.

1- “Caner sorun yaşıyorsa Gökhan’ın da keyfi kaçmıştır” diye düşünenler yanılıyor; kaptan Gökhan takımının başındadır ve birinci

önceliği Fenerbahçe’dir.

2- Teknik direktör Erol Bulut göreve geldiği ilk günkü kadar güçlüdür ve bütün takıma hakimdir.

3- Emre Belözoğlu ile Erol Bulut uyum içinde ve el birliğiyle çalışıyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...