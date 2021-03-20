Bu derbiyi matematik değil, duygu çözer

Ertuğrul Özkök: İki takımı ayıran farklar; ruh, motivasyon, modernite ve bir de Sergen Yalçın’ın harika mizahı. Beşiktaş eğlenceli bir takım.

Mustafa Denizli: Fenerbahçe kaybederse yarışın dışında kalır. Bunu göz önünde bulundurursak, çok çekişmeli bir derbi bizi bekliyor diyebiliriz.

1- Beşiktaş’ın kadrosu 9 günde 2 Başakşehir 1 Fenerbahçe maçını kaldırabilecek güçte mi?

Mustafa Denizli: Sonlarda ufak tefek yorgunluk olabilir

Elbette bu güçleri var, aynı zamanda alternatifleri de var. Beşiktaş’ın kadrosu F.Bahçe kadar geniş değil. Yine de kullanabileceği 15-16 futbolcuya sahip. Bu kadro da ağır maç trafiğinin içinden çıkabilir. Beşiktaş son kupa maçını 120 dakika oynadı, yine de maç gününe kadar futbolcular normal haline dönebilir. Bunun çok büyük bir etken olacağını sanmıyorum. Maçın sonlarına doğru oyuncular ufak tefek yorgunluk hissedebilirler ancak birinci planda olacak bir faktör değil

Ertuğrul Özkök: İlkay, Etihad’da 2 gecede 1 krampon ıslatıyorsa Beşiktaş da yapar

Niye çıkaramasın? İngiliz ligine baksana... Adamlar haftada 3-4 maç oynuyor. NBA’de neredeyse 2 gecede 1 oynuyorlar.

Bizim İlkay Gündoğan Manchester’da Etihad’da haftada kaç gece koşuyor da burada niye koşulamasın?

Beşiktaş da rahatlıkla kaldırabilir.

2- Herkesin aklındaki soruyu soralım; deplasmanda 7 maçtır kaybetmeyen, 6 galibiyet alan Fenerbahçe ve üst üste 7 maçtır yenilmeyen bir Beşiktaş. Sizce kim kazanır?

Ertuğrul Özkök: Derbilerde akıl, mantık matematik sökmez!

· 1. Kağıt üzerinde Beşiktaş.

· 2. Psikolojik tahlilde: Beşiktaş.

· 3. Matematik hesapta: Beşiktaş.

· 4. Algoritmik sonuçta: Beşiktaş.

· 5. Mantığa vurmada: Beşiktaş.

· 6. Teknik direktör terazisinde: Beşiktaş

· 7. Kalp hesabımda: Fenerbahçe (olabilir).

Evet hangi rasyonel ve psikolojik ölçüye vurursan vur sonuçta Beşiktaş çıkıyor, ama bu bir derbi.

Seyirci avantajı yok.

Akıl, mantık, algoritma, matematik fizik sökmez.

Mustafa Denizli: ‘Şu takım kazanır’ diyen çoğu kez yanılır

Onu bilen biri varsa söylesin. Kurulduğundan beri bu takımların iyi ya da kötü oldukları dönemdeki sonuçlara bakarsak işin içinden çıkamayız. Neticede psikolojisi iyi olan Beşiktaş ve yarışın içinde kalmaya çalışan Fenerbahçe sahada olacak. Fenerbahçe’yi bu karşılaşmada diğer maçlardan daha farklı görebiliriz. En azından saha içindeki mücadelesi ve kaybetmeme isteği olarak daha dirençli olabilir.

KALiTE DEĞiL MÜCADELE ÖNDE

Onun için bu maçların sonuçları üzerinde konuşmak, “şu kazanır” demek, çoğu zaman yanılgı sebebi olmuştur.

Görüntü olarak daha kolektif, daha birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu, ön bölgedeki gol ayaklarının bu sene iyi işler çıkarıyor olması Beşiktaş’ın avantajları. Ancak Fenerbahçe kaybederse şampiyonluk yarışının dışında kalır. Arayı kapatma şansı olmaz.

Bunu da göz önünde bulundurursak çok çekişmeli, çok üst düzey bir mücadeleye sahne olacak bir maç bizi bekliyor diyebiliriz. Kalite konusunda ise bir şey söylemek kolay değil. Maalesef kalite, sahadaki mücadelenin çok gerisinde kalıyor.

3- Sergen Yalçın mı, Erol Bulut mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçına teknik direktörler nasıl ve ne şekilde damga vurabilir?

Mustafa Denizli: Sergen Yalçın’ın hamleleri daha olumlu

Nasıl damga vururlar söylemek zor. Sergen Yalçın’ın oyuna müdahaleleri şu ana kadar erol Bulut’tan daha olumlu gözüktü.

Bu demek değildir ki net bir şekilde böyledir. Teknik adamlar zaman zaman oyun psikolojisi içinde doğru ve yanlışlar yapabilir. Beşiktaş bunu fazla yaşamadı. Fenerbahçe bugüne kadar sayısal olarak Beşiktaş’tan daha fazla oyuncu kullandı. Sıkıntıların temel sebeplerinden biri bu.

Ertuğrul Özkök: İkisi arasındaki fark: biri Yalçın öteki Bulut

· Yukarıda söyledim, bir daha söyleyeyim.

· Biri ‘ağır abi’, hiç gülmüyor. Öteki eğlenceli.

· Biri bahaneyi hep dışarda arıyor, öteki iyiyi de kötüyü de takımda.

· Biri oyuncusu ile yüz yüze konuşuyor, öteki sır sırta.

· Biri ‘Yalçın’, öteki ‘Bulut.’

4- Bir yanda bonservise sadece 1.3 milyon euro ödeyip ligin zirvesine oturan Beşiktaş, diğer yanda ise oluşturduğu takım ile yıldızlar topluluğu Fenerbahçe... İki takımı ayıran fark ne?

Ertuğrul Özkök: Beşiktaş ‘var’ odasından çıkmış sahada oynuyor

İki takımı ayıran fark ne mi?

Ruh...

Motivasyon...

Modernite...

Ve bir de Sergen Yalçın’ın o harika mizahı ve eğlence duygusu.

Beşiktaş eğlenceli bir takım..

‘VAR’ odasından çıkmış, sahada oynuyor.

Mustafa Denizli: Büyük paralar harcayarak çok iyi takım oluşturamazsın

Büyük paralar harcayarak çok iyi bir takım oluşturamazsınız. İkisi çok farklı kavramlar. Ne kadar ödediklerini bilmiyorum ama sezon başından bu yana grafiklerine baktığınız zaman Beşiktaş’ın daha az ödemesine rağmen takım ruhu, takım oyunu ve birbirini tamamlayan bir durumda olduğunu söyleyebiliriz.

iYi TRANSFER YAPMAK YETMEZ

Bunun yanından Fenerbahçe’deki beklentiler her takımın üstündeydi. Yapılan transferler ve ciddi ödemeler alınan sonuçlarla örtüşmedi. Çok para harcadık, iyi transfer yaptık demek iyi takım olmak için yeterli değil. İyi takım olmanın farklı unsurları vardır. Fenerbahçe bu sene onu yakalayamadı. Bir futbol takımının asgari 7-8 devamlılığı olan futbolcusu olması lazım.

İki takım arasındaki en büyük farklardan biri bu. Beşiktaş bunu yakaladı ama Fenerbahçe yakalayamadı. İskeleti oluşturan 7-8 oyuncuyu sürekli hale getiremezsen sıkıntı yaşarsın. Fenerbahçe bu sıkıntıyı yaşadı.

5- “Seyircisiz oynamak takımların gerçek gücünü ortaya çıkardı” diyenler haklı mı?

Mustafa Denizli: Seyirci faktörü fazla etkilemez

Pek haklı sayılmazlar. Çünkü puan cetvelindeki sıralamaya baktığınız zaman seyircili de olsa seyircisiz de olsa ilk dört sıradaki takımlar arasındaki bu sıralama pek değişmezdi. Evet, seyirci avantajı çok başka bir şey ama takımların gücünü ve sıralamayı çok fazla etkilemiyor.

Ertuğrul Özkök: Barça bile evinde 4 yiyorsa

Seyircisiz maça ne futbolcular, ne hakemler, ne VAR odaları, ne de biz seyirci ve taraftar alışabildik. Bana göre Premier Lig bile tatsız. Bir şey itiraf edeceğim; İngiliz derbilerinde bile sona doğru uyuyorum bazen. Şu arkadaki ses efektlerini hiç olmazsa biraz daha yüksek bassalar da uyumasak. Ama şurası doğru. Saha avantajı diye bir şey yok. Avrupa kupalarında alınan sonuçlara bile baksana. Barcelona kendi sahasında 4 yiyor!

6- Skoru bir yana bırakırsak, derbide bir futbolsever olarak neyi görmek istersiniz?

Mustafa Denizli: Dürüst, titiz ve centilmen oyuncular görmek isterim

EN başta yalandan yere yatmayan, hakemi, kendini ve arkadaşlarını kandırmayan futbolcular görmek isterim. Son derece titiz ve centilmen oyuncular görmek isterim. Elbette kazanma hırsı kaybolsun demiyorum ancak gençlerin rol modelleri olan oyuncuların skor ne olursa osun centilmenlik dışına çıkmaması her şeyden önemli. Hakemin pozisyon kaçırmamasını, kaçırırsa da VAR’ın başında olanların kaçırmamasını, maçın sonunda ne yöneticilerin ne teknik adamların ne de futbolcuların kararlardan şikayetçi olmamasını beklerim.

Ertuğrul Özkök: Lazio-Roma gibi olsun, yeter

Öyle “Fair Play” gibi klasik bir şey demeyeceğim. “İyi olan kazansın” gibi klasik bir laf etmeyeceğim.

“Hakemler ve VaR odası adil olsun” gibi bir ‘üst akıl’ yürütmeyeceğim.

Vallahi benim görmek istediğim tek şey var; seyredilebilir bir maç.

Bir Manchester CityManchester United derbisi.

Bir Kuzey Londra derbisi...

Hatta bir ‘el Clasico’ bile demeyeceğim.

Vazgeçtim, bir Roma-Lazio, bir Juventus-Milan maçı kalitesi bile yeter artar bana.

7- Unutamadığınız BeşiktaşFenerbahçe derbisi hangisi?

Ertuğrul Özkök: ‘Unutamadığın El Clasico’ diye sorsan hatırlarım

Unutamadığım Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hangisi mi? Hatırladığım yok ki.

Ama unutamadığın El Clasico hangisi diye sorarsan, çok daha kolayl cevap verebilirim. Maalesef derbilerden aklımda kalan tek şey bu. Geçen Pazar Hürriyet’te “Urla’ya giderken pantalonumu almayı unutmuşum” diye yazmıştım. Maalesef artık Türkiye’de derbi seyretmeye otururken hafızamı yanıma almayı unutuyorum. İnşallah yarın almadığıma pişman olmam. Şaşırtın beni bir kere yahu diyeceğim.

Mustafa Denizli: Pancu’nun kaleye geçtiği derbiyi herkes hatırlar

Benim de yaşadığım güzel derbiler oldu. Kazandığım ya da kaybettiğim önemli derbilerdi. Futbolseverlerin aklında kalan ve yakın tarihteki en önemli derbi Pancu’nun kaleye geçtiği Beşiktaş’ın 10 kişi kaldığı maç olsa gerek.

TEK CÜMLELiK YANITLAR

Ertuğrul Özkök:

· Sergen Yalçın mı, Erol Bulut mu? Gönlüm Bulut, mantığım Yalçın diyor.

· Abubakar mı. Samatta mı? Samatta.

· Ersin mi, Altay mı: Fikrim yok.

· Atiba mı, Pelkas mı? Banko Pelkas

· Beşiktaş kulübesi mi, Fenerbahçe kulübesi mi? Beşiktaş... Çünkü daha güleryüzlü.

· Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Bir Fenerbahçe Kongre Üyesi olarak ne dememi beklerdiniz, tabii ki Fenerbahçe.

ŞAMPiYONLUK iHTiMALMETRE

· Yüzde 38 Beşiktaş.

· Yüzde 34 Galatasaray.

· Yüzde 28 Fenerbahçe.

Mustafa Denizli:

· Sergen Yalçın mı, Erol Bulut mu? Sergen Yalçın.

· Aboubakar mı, Samatta mı? Aboubakar.

· Ersin mi, Altay mı? Altay.

· Vida mı, Szalai mi? Szalai.

· Rıdvan mı, Caner mi? Caner.

· Atiba mı, Pelkas mı? Eşit

· Fenerbahçe kulübesi mi, Beşiktaş kulübesi mi? Fenerbahçe

· Maçın yıldızı olur dediğiniz isimler? Beşiktaş’ta Rosier, Larin ve Ghezzal. Fenerbahçe’de Altay, Pelkas ve oynarsa Osayi.

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