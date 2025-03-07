Bu derbinin telafisi yok!

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24 Şubat’ta ligde oynanan derbiden sonra 2 ezeli rakip 1-3 Nisan’da Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maçlı eleminasyon sistemi geçerli olduğu için ligde 0-0 biten derbinin aksine yarı finalde Konya-İskenderun eşleşmesinin galibiyle oynamak isteyen takım mutlaka kazanmak zorunda.

Süper Lig’de şampiyonluk için kıran kırana bir rekabet içinde olan Galatasaray ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakip oldu. Ligde 24 Şubat’ta derbide karşı karşıya gelen iki ezeli rakip şimdi kupada 1-3 Nisan’da adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ancak ligdeki maçın aksine bu karşılaşmanın telafisi yok.

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LiGDE VASATI AŞAMADILAR

13 gün önce ligde oynanan karşılaşmada iki takım da beklentilerin çok altında bir performans sergilerken maç 0-0 sona ermişti. Hatta hem Galatasaray hem de Fenerbahçe öyle bir vasat oyunu tercih etmişti ki 10 yıl sonra 2 takım arasındaki bir derbinin ilk yarısı isabetli şuta, kornere ve ofsayta sahne olmayan ilk Süper Lig maçı olarak Türk futbol tarihindekini yerini aldı.

Fenerbahçe, Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Galatasaray da aynı maçın ilk 45 dakikalık bölümünde rakip ceza sahasında bir kez topla buluştu. Bu da sarı kırmızılıların Mayıs 2024’ten bu yana Süper Lig’de en düşük sayıda kaldığı ilk yarı olarak kayıtlara geçti. Ancak kupada çeyrek final tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacağından Galatasaray da Fenerbahçe de yarı finalde Konya-İskenderun eşleşmesinin galibiyle oynayabilmek için mutlaka kazanmak zorunda. Yarı finaller 22-24 Nisan’da, final ise14 Mayıs’ta.

Galatasaray, 18 kez Türkiye Kupası şampiyonu olurken bu organizasyonun en başarılı takımı konumunda. Fenerbahçe ise 7 kez Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.