Bu defa anları doğru kullandılar ve kazandılar

Banu YELKOVAN - Galatasaray maçı sonrası, her şeyi doğru yaptıklarını ancak anları doğru oynayamadıkları için puan kaybettiklerini söylüyordu Abdullah Avcı. Haklıydı. Beklenmedik anlarda beklenmedik puan kayıpları yaşadılar.

Trabzon adına maçın kırılma anı, 13. dakikada kazanılan penaltıydı. Bu sezon defalarca örneğini gördüğümüz bir pozisyondu; Nwakaeme’nin kafa vuruşunda auta giden top Fatih’in eline çarptığı için VAR’dan penaltı olarak döndüğü an. Kurala göre yüzde 100 doğru, VAR öncesi olsa oyunun akışına etki etmediği için çalınmayacak türden bir pozisyondu. Sonrası Uğurcan’ın özellikle ilk yarının sonlarında birkaç pozisyonda yaptığı kurtarışlarla skoru koruduğu, ikinci yarısı durağan geçen ve 66. dakikada penaltıyı atan Djaniny’nin fırsatçılığıyla skoru belirlediği bir maç oldu.

Ne oyun ne de skor Karagümrük ün mütevazı bütçeli kadrosu ve İtalyan teknik direktörü Farioli’yle ligimize bir gömlek üstün, geriden oyun kurmaya çalışan, kompakt, savunmada ve hücumda set oyununa dayalı, seyir zevki veren bir futbol oynadığı gerçeğini değiştiriyor mu peki? Hayır kesinlikle değiştirmiyor.

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