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Bu daha başlangıç, mücadeleye devam

#Galatasaray#Fenerbahçe#Kadın Futbolu
Bu daha başlangıç, mücadeleye devam

Skor bir tarafa, Türkiye’nin iki büyük camiasının bir araya gelerek yarattığı farkındalık olağanüstü.

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NEF Stadı’nda oynanan tarihi derbinin maç yazısında, 5. dakikadaki kırmızı kart ve sonrasındaki penaltıdan, Cordner’in inanılmaz performansından ya da Fishley’nin attığı harika golden bahsetmeyeceğiz elbette. Bu dostluk maçında skor, ne kadar görkemli olursa olsun,
maçın asıl mesajı olan ‘Kadına Şiddete Son’un önüne geçmemeli ve ülkemizin kanayan en önemli yarasına, bu ülkenin en önemli iki camiasının bir araya gelerek yarattığı farkındalığın değeri azalmamalı.

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ŞiDDET SADECE FiZiKSEL DEĞiL

Olayın sadece fiziksel şiddetten ibaret olmadığını, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetin de olduğunu bildiğimizde ve ülkedeki
hemen her kadının öyle ya da böyle bir şiddetin mağduru olduğunu anladığımızda bu farkındalık daha da değer kazanır. Ha organizasyon daha iyi olabilir miydi? Evet. Biletli başlayıp biletsize dönen maça nasıl gelineceği daha net olabilir miydi? Evet. Her şeye rağmen maça gelmeyi başaran taraftarlar gecenin anlamına uygun ve daha iyi düşünülmüş bir organizasyonla karşılansalar, girişten itibaren normal maçlardan
farklı uygulamalar ve aktiviteler olsa daha iyi olmaz mıydı? Kuşkusuz.

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KEŞKE BAŞKANLAR DA OLSAYDI

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Ekran başında ya da statta maçı izleyenleri işin içine katacak dokunuşlar olsaydı, birkaç bakan ve parti başkanı gördüğümüz bir maçta, iki camianın başkanlarını da görebilseydik, verilen tüm mesajlar daha gür çıkmaz mıydı? Çıkardı elbet. Ama ne diyelim? Bu daha başlangıç, mücadeleye devam.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Kadın Futbolu

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