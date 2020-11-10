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Haber Giriş: 10.11.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Bu atın değeri Ronaldo ve Messi'den bile pahalı!

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Bu atın değeri Ronaldo ve Messi'den bile pahalı!
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İngiliz yarış atı Galileo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar gibi yıldız futbolculardan daha pahalı olmasıyla dikkat çekiyor.

İngiltere'de The Derby, Irish Derby Stakes, King George VI ve Queen Elizabeth Stakes gibi şampiyonluklara sahip olan yarış atı Galileo, dünyanın en pahalı atı olarak değerlendiriliyor.

İngiliz The Sun'ın haberine göre Galileo'nun değeri 190 milyon euro. Yani şu an dünyanın en pahalı futbolcularından bazıları olan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'dan daha pahalı...

2008'de dünyanın 1 numarası olan Galileo, hala bu ünvanı elinde bulunduruyor. Galileo'yu ziyaret etmek bile ateş pahası! Sun'a göre efsane yarış atını yakından görebilmek için 650 bin euro ödemek gerekiyor.

Bu atın değeri Ronaldo ve Messiden bile pahalı

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