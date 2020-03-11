BtcTurk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren müsabakanın ayrıntıları da futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, BtcTurk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçına ilişkin ayrıntılar...

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor ertelenen maçta bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, şampiyonluğa giden yolda rakibini yenerek tekrar liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşen bordo-mavililer, daha sonraki hafta Medipol Başakşehir'e liderliği kaptırmıştı.

Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Çimşir ile ligde 7 maçta mağlubiyet hiç yaşamazken 5 maçtan galibiyetle, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

SÖRLOTH'UN GOL SUSKUNLUĞU

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak.

Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.

TRABZONSPOR'UN MAÇ KADROSU

Bordo-mavili takımın kadrosuna ertelemeden sonra transfer edilen Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi yer almadı.

Sakatlıkları geçen Joao Pereira ve Majid Hosseini ise maç kadrosuna dahil edildi.

Hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Malatya'ya giden bordo-mavili takımın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.