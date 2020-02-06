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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Bir maç eksiğiyle geride kalan 19 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, MKE Ankaragücü karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Sakatlığı bulunan Moryke Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Teenage Hadebe'nin MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. 

BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücünü ağırlayacak

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