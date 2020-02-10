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GeriFutbol BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 19:38,Son Güncelleme:/

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın başında ısınma hareketleri yapıldı.

Sarı-siyahlıların, daha sonra gerçekleştirdiği dar alanda pas çalışmasıyla idman sona erdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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