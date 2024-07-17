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Bryant Dunston, Zalgiris Kaunas'ta

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#Euroleague#Zalgiris Kaunas#Bryant Dunston
Bryant Dunston, Zalgiris Kaunasta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 13:23

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, bir dönem Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas, uzun rotasyonuna deneyimli bir ismi dahil etti.

Litvanya takımı, bu doğrultuda ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ı kadrosuna kattı.

Zalgiris'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon İtalyan takımı Virtus Bologna'da forma giyen 38 yaşındaki basketbolcu, 36 maçta 4.5 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Bryant Dunston kariyerinde daha önce Anadolu Efes ile 2 kez Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. Dunston ayrıca Aris, Varese ve Olympiakos gibi takımlarda da oynadı.

Bryant Dunston, Zalgiris Kaunasta

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#Euroleague#Zalgiris Kaunas#Bryant Dunston

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