Bruno Peres kimdir? Trabzonspor'dan transfer atağı
Bruno Peres, adının Trabzonspor ile anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kariyerini Brezilya ve İtalya liglerinde şekillendiren Bruno Peres, Trabzonspor'un ilgilenmesinin ardından futbolseverlerin gündemindeki isim olmaya başladı . Peki, Bruno Peres kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Bruno Peres hakkında detaylı bilgiler
Bruno Peres, 1 Mart 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinde Grêmio Osasco Audax (SP) takımında başlayan Bruno Peres, sırasıyla Red Bull Bragantino, Guarani Futebol Clube (SP), Santos FC, Torino, Roma, São Paulo Futebol Clube, Sport Club do Recife takımlarında forma giydi.
1,78 boyundaki Bruno Peres, sağ bek ve ihtiyaç halinde sol bekte forma giyebiliyor. Peres, sağ ayağına hakimdir.