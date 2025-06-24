Bruno Lage’den Orkun Kökçü açıklaması: Onda Türk kanı var!

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A Milli Futbol Takımı’mızın ve Benfica’nın yıldızı Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında oyundan çıkarken hocası Bruno Lage ile sözlü tartışmaya girmişti.

Maç sonrası her iki cepheden açıklamalar gelirken, Bruno Lage basın toplantısında Orkun’a dair önemli sözler sarf etti.

“ONDA TÜRK KANI VAR, BENDE SADİNO, ÇABUK KAYNAR”

Bruno Lage, Orkun ile yaşadıkları diyaloğa dair şu sözleri sarf etti:

En önemli şey, hem benim hem de oyuncumun, bunun iyi bir an olmadığının farkında olduğunu bilmemiz. Bir lider olarak, bunu ilk kabul eden kişi ben olmalıyım. Onun Türk kanı var, ama benim de Sadino kanım var, ki bu iki kan da çok çabuk kaynar.





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En önemli şey, göz göze, yüz yüze konuşmamız ve her zaman çok iyi bir ilişkiye sahip olan iki kişinin o anı nasıl yaşadığını anlamaya çalışmamızdı. Saygılı bir insan olduğunu biliyorum, tıpkı ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve benim için ne kadar önemli olduğunu bildiğim gibi.