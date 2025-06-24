×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bruno Lage’den Orkun Kökçü açıklaması: Onda Türk kanı var!

Güncelleme Tarihi:

#Bruno Lage#Orkun Kökçü#Benfica
Bruno Lage’den Orkun Kökçü açıklaması: Onda Türk kanı var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 16:55

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lage konuşmasında, Orkun Kökçü ile yaşadığı sert diyalog hakkında konuşurken, “Onda Türk kanı var” dedi. İşte Lage’nin sözleri…

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı’mızın ve Benfica’nın yıldızı Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında oyundan çıkarken hocası Bruno Lage ile sözlü tartışmaya girmişti.

Maç sonrası her iki cepheden açıklamalar gelirken, Bruno Lage basın toplantısında Orkun’a dair önemli sözler sarf etti.

“ONDA TÜRK KANI VAR, BENDE SADİNO, ÇABUK KAYNAR”

Bruno Lage, Orkun ile yaşadıkları diyaloğa dair şu sözleri sarf etti:

En önemli şey, hem benim hem de oyuncumun, bunun iyi bir an olmadığının farkında olduğunu bilmemiz. Bir lider olarak, bunu ilk kabul eden kişi ben olmalıyım. Onun Türk kanı var, ama benim de Sadino kanım var, ki bu iki kan da çok çabuk kaynar.

Bruno Lage’den Orkun Kökçü açıklaması: Onda Türk kanı var

Haberin Devamı

En önemli şey, göz göze, yüz yüze konuşmamız ve her zaman çok iyi bir ilişkiye sahip olan iki kişinin o anı nasıl yaşadığını anlamaya çalışmamızdı. Saygılı bir insan olduğunu biliyorum, tıpkı ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve benim için ne kadar önemli olduğunu bildiğim gibi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bruno Lage#Orkun Kökçü#Benfica

BAKMADAN GEÇME!