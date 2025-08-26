Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage ve Enzo Barrenechea basın toplantısı düzenledi.

Enzo Barrenechea'nın açıklamaları:

"Kadıköy'de iyi bir oyun sergiledik. Bu performansımız devam edecek. Hedefimiz maçı kazanmak. Aklımızın ucundan bile geçmiyor elenmek. Şampiyonlar Ligi'ne girmek en önemli hedefimiz."

Bruno Lage'nin açıklamaları:

'HEDEFİMİZ MAÇI KAZANMA'

"Kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok yüksek nitelikleri olan bir kadro. Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında bir olarak Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanma. Taraftardan büyük destek istemekteyiz. Maçın her dakikasını anlayarak, kavrayarak desteklerini sergilemeleri gerekiyor."

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAMIZ GEREKİYOR'

"Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa finansal açıdan darbe alacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Daima hedefimiz maçları kazanmak. Her maçı da ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic."

'KEREM'İN YÜZÜ GÜLÜYORDU'

"Kerem Aktürkoğlu bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi."

'BU MAÇTAN GALİP AYRILMAMIZ GEREKİYOR'

"Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor.

Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız."

'SEMEDO İLE UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORUM'

"Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım."