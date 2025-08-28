×
Spor Haberleri Futbol Haberleri

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 01:30

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcı, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na da ayrı parantez açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi saf bırakan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Bruno Lage'in açıklamaları;

"AĞUSTOS AYI GÜZEL GEÇTİ"

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasının çok önemli olduğunu ifade eden Lage, "Takım olarak bugün galibiyeti hak ettik. Portekiz Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızla ağustos ayının güzel geçtiğini söyleyebilirim." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU 

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Lage, "Kerem, transfer döneminin kapanacağı döneme kadar kalacak. Kendisi için ya da başka futbolcumuz için teklif gelmediği takdirde bütün oyuncular kalacaktır. Bu konuyla yönetimimiz ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

"TEKLİF GELMESİNE RAĞMEN..."

Milli futbolcunun Benfica'da mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Lage, şöyle devam etti:

"Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi."

Bruno Lage, Fenerbahçe'ye ve Jose Mourinho'ya bundan sonraki maçlarda başarı dileyerek sözlerini tamamladı.

