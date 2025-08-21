×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Bruno Lage#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 00:48

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"TUR DENGEDE"

Tur şansları hakkında konuşan Lage, "Tur hala dengede diyebilirim. Bizim hedefimiz rövanşta kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak." ifadelerini kullandı. 

Gözden KaçmasınJose Mourinho: Elenirsek tebrik ederim ama henüz tur bitmediJose Mourinho: 'Elenirsek tebrik ederim ama henüz tur bitmedi!'Haberi görüntüle

KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu - Fenerbahçe iddiaları hakkında ise Portekizli çalıştırıcı, "Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Benfica#Bruno Lage#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!