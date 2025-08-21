Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TUR DENGEDE"

Tur şansları hakkında konuşan Lage, "Tur hala dengede diyebilirim. Bizim hedefimiz rövanşta kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu - Fenerbahçe iddiaları hakkında ise Portekizli çalıştırıcı, "Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular." ifadelerini kullandı.

