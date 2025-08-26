Bruno Lage, Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu için son kararını verdi!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam Benfica deplasmanına çıkacak.

KEREM İLK MAÇA 11'DE BAŞLAMIŞTI

Geçen hafta Kadıköy'de oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona ermişti. O mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 77 dakika sahada kalmış ve iyi bir performans göstermişti.

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba sarf ettiği Kerem, oyundan çıkarken Jose Mourinho ile el sıkışmıştı.

BENFİCA TRANSFERİ ASKIYA ALDI

İki kulüp arasındaki Kerem görüşmeleri, Benfica'nın Avrupa'daki maçlarda oynatma isteği ve Fenerbahçe eşleşmesi nedeniyle askıya alınmıştı.

RECORD: KEREM YARIN YEDEK BAŞLAYACAK



Yarın Lizbon'da oynanacak maçta da Kerem'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Portekiz gazetesi Record'un bugünkü haberinde Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin Fenerbahçe karşısında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakacağı ve Schjelderup'u ilk 11'de başlatacağını duyurdu. Lage'nin Kerem'i oyunun son bölümünde oyuna alması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU AÇIKLANDI

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edilmişti.