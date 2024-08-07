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Bruno Genesio: 'Fenerbahçe'nin futbolu bizim için sürpriz olmadı'

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#Lille#Bruno Genesio#Fenerbahçe
Bruno Genesio: Fenerbahçenin futbolu bizim için sürpriz olmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 01:08

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turun ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, son dakika golüyle galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynandığı Hainaut Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Genesio, "Sonuçta memnunum, ilk yarıda net pozisyonlar yakaladık, ikinci yarıda fiziksel olarak eksiklerimiz vardı. Biz Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk maçımızı oynuyoruz, Fenerbahçe bir tur önce başladı. Oyuna giren oyuncularımın galibiyette büyük katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

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İki takımın da net pozisyonları olduğunu aktaran Genesio, "Genel olarak maça bakarsak bizim için iyi bir sonuç. Kalecimiz çok iyi oynadı, her maç daha iyi oynuyor. İyi bir kaleci her takım için çok önemli. Bu akşam stratejimiz kanatta etkili olmaktı. Fenerbahçe'nin futbolu bizim için sürpriz olmadı, çok iyi oyunculara sahipler. İstanbul'daki rövanş bizim için çok zor olacak, oradaki atmosferi biliyorum. Kadıköy'e 1 gol avantajla gidiyoruz, bunun yeterli olup olmayacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

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#Lille#Bruno Genesio#Fenerbahçe

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