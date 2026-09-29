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Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a yeşil ışık! Transfer çağrısına kayıtsız kalamadı

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Bruno Fernandes
Bruno Fernandesten Galatasaraya yeşil ışık Transfer çağrısına kayıtsız kalamadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 08:45

Galatasaray taraftarlarının hayalini süsleyen Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan samimi bir an ile sarı-kırmızılı takıma transfer iddialarını yeniden alevlendirdi. İşte detaylar...

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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci karşılaşmasında Portekiz, deplasmanda Norveç'i 2-1 yendi. Karşılaşmada ise Bruno Fernandes'in Galatasaray taraftarının çağrısına verdiği reaksiyon gündem oldu.

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"GALATASARAY'A GEL" ÇAĞRISI HOŞUNA GİTTİ, GÜLÜMSEDİ!

Portekiz Milli Takımı’nda saha kenarında maçı takip ederken, tribünlerden gelen bir ses Bruno Fernandes’in yüzünü güldürdü. Bir Galatasaray taraftarı, “Bruno, come to Galatasaray” (Galatasaray’a gel) diye seslenince, Portekizli futbolcu da kendisine doğru baktı ve gülümsemeye başladı.

Aynı taraftar, “We are waiting for you” (Seni bekliyoruz) diye devam ederken, Bruno da takım arkadaşlarına bu sesleri işaret ederek gülümsemesini sürdürdü.

Bruno Fernandesten Galatasaraya yeşil ışık Transfer çağrısına kayıtsız kalamadı

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SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bruno Fernandes yaz döneminde Galatasaray’ın transfer gündemine gelmiş, ancak kulübü Manchester United kendisini bırakmamıştı.

32 yaşındaki futbolcununun sözleşmesinin son senesi ve ayrılık ihtimali çok yüksek.

YÖNETİM ÇOK İSTİYOR

Dolayısıyla Sarı-Kırmızılılar iyi bir teklifle tecrübeli futbolcuyu transfere ikna etme şansına sahip. Özellikle Abdullah Kavukcu’nun Bruno Fernandes transferini çok istediği biliniyor. Galatasaray yabancı kontenjanında yer açabilirse devre arasında da Bruno için United’ın kapısını çalabilir.

Bruno Fernandesten Galatasaraya yeşil ışık Transfer çağrısına kayıtsız kalamadı

PERFORMANSI

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 7 resmi maçta 4 gol atıp 1 de asist üretti.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Bruno Fernandes

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