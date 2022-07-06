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Bruno Fernandes'ten Arda Güler'e görüntülü mesaj! Fenerbahçe haberleri

#Arda Güler#Bruno Fernandes#Fenerbahçe

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e görüntülü bir mesaj yolladı.

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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'e Jorge Jesus'un ekibindeki kondisyoner Marcio Sampaio aracılığıyla görüntülü bir mesaj yolladı.

Arda Güler'in Instagram'da paylaştığı mesajda Bruno Fernandes Arda'ya; "Selam Arda Güler. Yeni sezonda sana başarılar dilemek istedim. Umarım Portekizli hocalarla iyi vakit geçirirsin. Özellikle Marcio ile. Kariyerindeki en iyi kondisyoner değilse de en azından iyi bir adam. Senin için yeni sezonda en iyisini diliyorum. Umarım çok maça çıkarsın ve kaliteli Portekizli hocalarla kupalar kazanırsın." dedi.

Arda Güler de paylaşımına "Teşekkürler kral" yazarak Fernandes'i etiketledi.

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JORGE JESUS İLE ÇALIŞMIŞTI

2019/20 sezonu ara transfer döneminde Sporting'den 63 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile Sporting'de 2017/18 sezonunda birlikte çalışmıştı.

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