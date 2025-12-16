Bruno Fernandes yönetimi bombaladı, itiraf etti: Canımı acıtıyor!

Haberin Devamı

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Canal 11'e açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız yaptığı konuşmada, ManU yönetiminin tavrının 'canını acıttığını' itiraf etti.

Fernandes'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Kulüp tarafından bakıldığında, 'Eğer ayrılırsan, bizim için o kadar da kötü olmaz' gibi bir his oluştu. Bu beni biraz üzüyor.

Canımı acıtıyor çünkü eleştirecek hiçbir şeyi olmayan bir oyuncuyum. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü fark etmeksizin her zaman oynuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ama öyle bir noktaya geliyor ki, onlar için para her şeyden daha önemli hale geliyor.

Kulüp benim gitmemi istedi, bunu biliyorum. Bunu yöneticilere de söyledim ama sanırım bu kararı verme cesaretini gösteremediler çünkü teknik direktör takımda kalmamı istiyordu. Eğer ben ayrılmak istediğimi söyleseydim, gitmeme izin verirlerdi."