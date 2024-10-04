Bruno Fernandes Kadıköy'de olmayacak!

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United, Porto karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Dev heyecana sahne olan müsabakada ManU, 7. dakikada Marcus Rashford ile öne geçti. 20'de Rasmus Hojlund'un golü ile skoru 2-0'a getiren İngiliz devi, 27. dakikada Pepe, 34 ve 50. dakikalarda Samu Omorodion'un gollerine engel olamadı ve skor 3-2'ye geldi. Manchester United ise 90+1. dakikada Harry Maguire ile skoru 3-3'e getirdi ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Öte yandan İngiliz ekibinde 81. dakikada Bruno Fernandes kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 32. dakikasında ilk, 81. dakikasında ise ikinci sarı kart gören Bruno Fernandes, bir sonraki hafta cezalı duruma düştü.

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Bir sonraki Avrupa maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile 24 Ekim'de karşılaşacak İngiliz ekibinde Bruno Fernandes, gördüğü kırmızı kart nedeniyle İstanbul'da sahaya çıkamayacak.

242 MAÇ SONRA BİR İLK KEZ

Manchester United formasıyla daha önce çıktığı 242 maçta hiç kırmızı kart görmeyen Bruno Fernandes, son iki maçında kırmızı kart gördü.