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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 20:50,Son Güncelleme:/

Bruno Alves: "Cristiano Ronaldo'dan daha iyiyim"

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Bruno Alves: "Cristiano Ronaldo'dan daha iyiyim"
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Parma forması giyen Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Bruno Alves, hava toplarından Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyledi.

Spor Arena Dış Haber - Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Parma'nın stoperi Bruno Alves, çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ronaldo'dan hava toplarında daha iyi olduğunu vurgulayan Alves, "Birkaç kez Ronaldo'ya karşı oynadım. Benden hiç hava topu kazanamadı. Daha hızlı ve teknik olabilir ama havada durum tam tersi" dedi.

Bruno Alves, Avrupa'da 5 büyük lige bakıldığında yüzde 78.4 ile hava topu kazanma oranında en başarılı oyuncu konumunda bulunuyor.

Bruno Alves: Cristiano Ronaldodan daha iyiyim

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