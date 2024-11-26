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Bruma'dan Portekiz'de çılgın performans! İzleyenler şaşkına döndü: 'O zamanlar neredeydin?'

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#Bruma#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Brumadan Portekizde çılgın performans İzleyenler şaşkına döndü: O zamanlar neredeydin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 16:15

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dev takımların formasını terleten Bruma Portekiz'de gündem oldu. Braga'da top koşturan Portekizli yıldız, gösterdiği performans ve attığı gollerle ülkesinde en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

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Süper Lig kariyerine ilk olarak Galatasaray'da başlayan ve ardından Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos ve Fenerbahçe formalarını giyen Bruma, Braga'da futbol hayatına devam ediyor. Çalkantılı süreçlerden geçen yıldız oyuncu, son olarak formasını terlettiği Braga'da adeta hayata döndü.

Portekiz ekibinde sezona bomba gibi başlayan 30 yaşındaki futbolcu, ligde ve kupada çıktığı son 8 maçta 5 gol, 5 asistlik istatistik yakalayarak takımının skor yükünü üstlendi. Bruma'nın artan performansı Portekiz basınında da geniş yankı buldu.

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Bruma'nın performansından övgüyle bahseden Portekiz medyası, yıldız oyuncunun skor katkısı ve takımına olan büyük desteğini manşetlerine taşıdı.

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BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Sezon başından beri 20 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 7 de asist yapan Bruma, takımına tam 14 gol katkısı verdi.

Portekizli hücum oyuncusu geride bıraktığımız sezonda da 11 gol, 7 asist ile tamamlayarak verimli bir dönem geçirmişti.

GALATASARAY İLE TANIMIŞTIK

2013 yılında Galatasaray'ın Sporting'den 13 milyon euroya kadrosuna kattığı Bruma, dönem dönem iyi performanslar sergilese de bir türlü istikrara kavuşamamıştı. Sarı kırmızlılardan bir dönem Gaziantepspor'a da kiralanan Bruma, 15 milyon euroya Leipzig'e satılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN 6.25 MİLYONA SATILMIŞTI

Fenerbahçe, 4.25 milyon euroya bonservisi aldığı Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında göndermişti. Sarı lacivertli formayla istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcu, Braga'nın yolunu tutmuştu.

'O ZAMANLAR NEREDEYDİN'

Yıldız futbolcuyu Portekiz'de takip eden Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları Bruma'nın çılgın performansının karşısında şaşkına dönmüş durumda. 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig dönemini hatırlayan bazı futbolseverler sosyal medyada 'O zamanlar neredeydin Bruma' yorumunda bulundu.

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#Bruma#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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