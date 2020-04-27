Bruma, en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın sarı kırmızılı takımdan Leipzig'e transfer olduktan sonra dolandırıldığı belirtildi.

Hollanda basınında çıkan habere göre Bruma, Almanya'da yaşadığı dönemde en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından dolandırıldı. İddialara göre Ganso, Bruma'dan 3 milyon euro çaldı.

EN YAKIN ARKADAŞIYDI

Du Ganso'nın yıllardır Bruma ile arkadaş olduğu ve yıldız futbolcunun evine sürekli gittiği kaydedildi.

Bruma, Leipzig'de oynarken en yakın arkadaşına mahkeme onaylı velaketini verdi, ardından Ganso, 2 yıl boyunca Portekizli futbolcunun banka hesabından 3 milyon euro kendi hesabına yatırdı. Bruma ise bu olayı Şubat ayında farketti ve arkadaşını mahkemeye verdi.





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