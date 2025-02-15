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Bruma attı, Benfica kazandı! Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü...

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#Portekiz Ligi#Benfica#Kerem Aktürkoğlu
Bruma attı, Benfica kazandı Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 23:01

Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı maçta Benfica, konuk olduğu Santa Clara'yı 1-0 mağlup etti.

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Santa Clara ile Benfica, Portekiz Ligi 21. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Estadio de Sao Miguel'de oynanan müsabaka Benifaca'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonlandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü, 55. dakikada Ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını terleten Bruma kaydetti.

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Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Kökçü oyuna 46.dakikada Florentino yerine dahil olurken, Aktürkoğlu 71. dakikada Amdouni yerine girdi.

Bu sonucun ardından Benfica, üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 50'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Santa Clara ise 38 puanla 5. basamakta yer aldı.

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Benfica, taraftarının önünde Boavista'yı konuk edecek. Santa Clara ise Estrela ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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#Portekiz Ligi#Benfica#Kerem Aktürkoğlu

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