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Basketbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 23:16,Son Güncelleme:/

Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun testi pozitif çıktı

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Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun testi pozitif çıktı
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NBA ekiplerinden Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun corona virüs testi pozitif çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA'den hastalık haberleri gelmeye devam ediyor. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun coronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi. İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

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