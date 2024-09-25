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Bronckhorst'tan van Persie sözleri: 9-1 yenildiler ama başa çıkabilir

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Van Persie
Bronckhorsttan van Persie sözleri: 9-1 yenildiler ama başa çıkabilir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 22:47

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'la oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada eski takım arkadaşı Robin van Persie hakkında konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski takım arkadaşı Robin van Persie hakkında konuştu.

Giovanni van Bronckhorst, Heerenveen'in teknik direktörlüğünü yapan Hollandalı Robin van Persie'nin pozitif bir imajı olduğunu söyledi.

Heerenveen'in Az Alkmaar'a karşı aldığı 9-1'lik yenilgiye rağmen Robin van Persie'den övgüyle bahseden Van Bronckhorst, "Van Persie'ye pozitif bakıyorum. Pozitif bir imajı var. Oyunculara, taraftarlara ve kulübe çok güzel bir enerji veriyor. Vizyonundan sapmıyor. AZ Alkmaar'a karşı kötü bir mağlubiyet yaşadı. Bence bununla başa çıkabilecek bir hoca. Eski arkadaşlarımın kariyerlerinde ilerlediğini görmek mutlu edici." dedi.

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Van Persie

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