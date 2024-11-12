Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy tercihi

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Trendyol Süper Lig’de geride kalan 12 haftada oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, milli araya 21 puanla lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde 5. sırada girdi.

Ligde son 3 haftada galibiyete hasret kalan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla deplasmanda Galatasaray’a 2-1, evinde Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olurken, konuk olduğu Başakşehir’le de golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi’nde ise oynadığı ilk 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, son 2 mücadelesini kazanmasını bildi. Avrupa’da yükselen bir ivme göstermesine rağmen bunu lige yansıtamayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ise kadro derinliğinin artması gerektiğine ve bunun için de devre arası transfer dönemini beklediklerine dikkat çekti.

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49 yaşındaki teknik direktör, sakatlıkların da eklenmesi sebebiyle son haftalarda belli bölgelerde alternatif bulmakta zorlanıyor. Hollandalı çalıştırıcı, oyun içinde de yaptığı değişikliklerle formasyon değişikliklerine de başvuruyor.

18 maçta 76 kez oyuncu değiştirdi

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş ile ligde 11, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 6, Süper Kupa’da da 1 olmak üzere toplam 18 maçta görev aldı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda toplam 76 kez oyuncu değiştirdi.

Süper Lig’de 11 mücadelede 46 değişikliğe giden Bronckhorst, Avrupa’da 6 müsabakada 26, Süper Kupa’da Galatasaray'a karşı da 4 defa oyuncu değiştirdi

18 müsabakanın 8’inde 5 değişiklik yaptı

Siyah-beyazlıların teknik direktörü, ligde 11 müsabakanın 5’inde 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullandı. Bronckhorst, 3’er defa da 3 ve 4 kez oyuna müdahale etti.

Giovanni van Bronckhorst’un, son 4 haftada ise değişiklik haklarının tümünden yararlanmaması dikkat çekti. Hollandalı, Konyaspor’a karşı 2-0 galip geldikleri maçta 3, Galatasaray’a 2-1 kaybedilen karşılaşmada 3, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olunan mücadelede 4 ve son olarak da Başakşehir ile golsüz berabere kalınan müsabakada 3 oyuncu değiştirdi.

Avrupa Ligi play-off ve lig aşamasında da 3 kez 5 değişikliğe giden Bronckhorst, 2 kez 4, 1 defa da 3 değiştirme hakkını kullandı.

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Beşiktaş, sezon başında Galatasaray’ı 5-0 yenip Süper Kupa’yı elde ettikleri maçı da 4 değişiklikle tamamladı.

İlk değişiklik hakkından en fazla 66 ve 67. dakikalarda yararlandı

Giovanni van Bronckhorst’un ilk değişikliği yaptığı dakikaların dağılımına bakıldığında ise genelde en fazla 66 ve 67. dakikaları tercih ettiği görülüyor. Hollandalı teknik adamın en erken değişikliği ligde Gaziantep FK’yla oynanan maçtaydı. Paulista’nın sakatlığı sebebiyle 21. dakikada Emirhan Topçu’yu sahaya süren Bronckhorst, 46. dakikalarda ise 3 kez değişiklik yaptı. Bunların 1’i de yine sakatlık sebebiyle oldu. Kasımpaşa mücadelesine 11’de başlayan Immobile, ikinci yarının başında yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.

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Giovanni van Bronckhorst, tüm kulvarlarda maçların 58, 62, 64, 65, 72 ve 85. dakikalarında 1’er kez ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirirken, 68. dakikada da 2 defa değişikliğe gittİ.

49 yaşındaki teknik direktör, ilk değişiklik hakkını en fazla 66 ve 67. dakikalarda kullandı. Bronckhorst, söz konusu dakikalarda 3’er kez oyuna ilk müdahalesini yaptı.

Tabelada en çok Semih Kılıçsoy’un numarası yandı

Sezon başından bu yana oynanan toplam 18 maçta oyuncu değişikliği tabelasında forma numarası en çok yanan futbolcu Semih Kılıçsoy oldu. 18 mücadelenin 16’sın forma giyen Semih, sadece 3 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Geriye kalan 13 müsabakasının 7’sinde oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu, 6 defa da kenara çağrıldı.