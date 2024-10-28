Bronckhorst'tan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum ama Galatasaray nasıl 9 kişi kalmadı

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalar yaptı.

Oyunu beğendiğini kaydeden van Bronckhorst, "Mağlubiyet üzücü. Zor maç olacağını biliyorduk. Oyunu beğendim. Özgüvenli ve domine ettik. Bir takım futbol oynamak istedi. Bu bizdik." dedi.

Hakem kararlarını eleştiren ve anlayamadığını söyleyen van Bronckhorst, "Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim. Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular. Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar. Bu şekilde skor almanız zor oluyor. Ben performansımızdan memnunum. Sezon uzun." şeklinde konuştu.