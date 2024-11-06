Bronckhorst'tan galibiyet sözleri: Canavar gibi...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, galibiyeti değerlendirdi.

İyi savunma yaptıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Lyon'dan sonra bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

"DEVAMLILIK VE İSTİKRAR LAZIM"

Sonuç ve oyundan memnun olduklarını kaydeden Bronckhorst, "Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz. Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları." diye konuştu.