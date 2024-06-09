Bronckhorst stoper istedi, Beşiktaş Savic’e yöneldi

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Giovanni van Bronckhorst gelecek perşembe günü gelecek ve cuma imza atacak. Gelmeden önce yönetime ilk raporunu veren Hollandalı teknik adamın öncelikle stoper istediği öğrenildi.

Bu nedenle siyah beyazlı yönetim, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic’le temasa geçti. 33 yaşındaki Karadağlı stoperin menajerini İstanbul’a davet eden siyah beyazlılar geçen sezon 33 maça çıkan deneyimli oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Atletico ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Savic’in menajeri ile anlaşma sağlanırsa Atletico’nun kapısı çalınacak.