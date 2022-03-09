Brittney Griner'in Rusya'da tutuklanmasının ardındaki büyük belirsizlik! Uyuşturucuyla yakalandı, ilk fotoğraf geldi

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WNBA'in en başarılı isimlerinden olarak kabul edilen ve sezon bittiği zaman Rus ekibi UMMC Ekaterinburg forması giyen Britney Griner, geçtiğimiz günlerde Rusya'da ayrılırken havalimanında gözaltına alınmış ve uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yaşanan olayın perde arkası ortaya çıktı ancak başarılı basketbolcunun durumuyla ilgili belirsizlik devam etti...

FIBA Dünya Kupası Amerika Elemeleri için ülkesi Amerika'ya giden 31 yaşındaki basketbolcu, Moskova’daki Sheremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Konu ile ilgili açıklamalar yapan Griner'in menajeri Lindsay Kagawa Colas, "Brittney Griner'ın Rusya'daki durumunun farkındayız. Brittney, onun Rusya'daki yasal temsilcisi, ailesi, takımları WNBA ve NBA ile yakın temas halindeyiz. Bu devam eden bir yasal mesele olduğu için davanın ayrıntıları hakkında daha fazla yorum yapamıyoruz. Ancak onu eve götürmek için çalışırken zihinsel ve fiziksel sağlığının birincil endişemiz olmaya devam ettiğini doğrulayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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TUTUKLANMA TARİHİ BELLİ DEĞİL

10 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunan Griner'in durumu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gerilen Rusya-ABD ilişkilerini de daha gergin duruma getirdi. En önemlisi ise Griner'in durumundaki belirsizlik halen devam etmekte...

Tecrübeli basketbolcuya dair en büyük belirsizlik, hangi tarihte gözaltına alındığı ve tutuklandı... Dünya Kupası Elemeleri sonrası 16 Şubat'ta New York'tan yola çıkıp 17 Şubat'ta Moskova'ya inen Griner'in 20 Şubat'ta Ekaterinburg ile maça çıktığı, 23 ve 27 Şubat'ta da takımdaki diğer Amerikalılar Allie Quigley, Courtney Vandersloot ve Jonquel Jones gibi isimlerin de maçlarda forma giydiği görüldü.

İLK FOTOĞRAF YAYINLANDI

İki olimpiyat madalyalı sporcunun hapishanedeki Rus medyası tarafından servis edildi.

TAKIM ARKADAŞLARI ÜLKEDEN AYRILDI

ABD'li yetkililer 27 Şubat'ta Rusya'da yaşayan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarı yaparken, Griner'in takım arkadaşlarından Jonquel Jones'un 2 Mart'ta önce Türkiye'ye ve sonrasında da ABD'ye gittiği belirlendi. Aynı dönemde birbirleriyle evli olan Quigley ve Vandersloot'un da Rusya'dan ayrıldıkları kaydedildi.

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DIŞİŞLERİ BAKANI YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken Griner'in davasıyla ilgili konuşmayacağını ve tartışmalara dahil olmayacağını söylerken, "Rusya'da gözaltında tutulan diğer Amerikalıların davaları üzerine çalışan büyükelçilik ekibimiz var. Haklarının korunmasını ve saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyerek detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

TÜM SPORCULAR UYARILDI ANCAK...

Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle 1-20 Şubat tarihleri arasında Ekaterinburg uluslararası maç yapmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı müdahale kararı aldığı tarihlerin bu araya denk geldiği dikkatlerden kaçmazken, WNBA yönetimi, WNBA oyuncular birliği ve menajerler ortak bir brifing hazırladığı ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle risklerin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı ancak tüm tercihler oyunculara bırakıldı.

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BİR TEK BRITNEY KALDI

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'da oynayan tüm ABD'li oyuncuların büyük bir tedirginlikle ülkeden ayrılmaya çalışsa da en başta başarılı olamadı. Sonrasında uzun uğraşlar sonucu sporcular önce Türkiye'ye sonra da ülkeleri ABD'ye gitmeyi başardılar.

Rusya'da şu an hiçbir ABD'li sporcunun kalmadığı ancak sadece Britney Griner'in tutuklu olması nedeniyle Rusya'da olduğu belirtilirken, 31 yaşındaki sporcunun akıbetiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

EŞİNDEN PAYLAŞIM: DESTEĞİNİZ ÇOK DEĞERLİ

Brittney Griner’in eşi Cherelle Griner, Şubat ayında gözaltına alındıktan sonra ilk kez paylaşımda bulunarak açıklama yaptı.

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Instagram paylaşımında, durumun hayatının en çaresiz anlarından biri olduğunu belirten Cherelle, “Eşimin Rusya’dan sağ salim dönüşü için bana ulaşan herkese teşekkür ederim. Dualarınız ve desteğiniz çok değerli . Eşimi tüm kalbimle seviyorum, bu yüzden bu mesaj hayatımın en zayıf anlarından birinde geliyor” dedi.

“Eşimi güvenli bir şekilde eve götürmek için çalışmaya devam ederken lütfen mahremiyetimize saygı gösterin” notunu paylaşan Brittney Griner’in eşi, “Seni seviyoruz bebeğim! Bu dünyada hiçbirimizi senin için endişelenmekten alıkoyacak bir görev yok. Kalbim ve kalplerimiz geçen her gün senin için atıyor” yazdı.