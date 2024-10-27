Brighton'ın eski kaptanından Ferdi Kadıoğlu yorumu: Kalitesini gösterdi! Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih'te oynar

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Sezon başında Fenerbahçe’den Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde yükselen form grafiğiyle göz dolduruyor. Geçen hafta Brighton’un deplasmanda Newcastle United’ı 1-0 yendiği maçta 90 dakika forma giyen Kadıoğlu, dünkü maçta ise Wolverhampton Wanderers’a karşı 72 dakika mücadele etti. Takımına savunma ve hücum anlamında enerji kazandıran milli futbolcu, taraftarlardan da tam not aldı. Brighton formasıyla 146 maçta mücadele eden eski futbolcu Adam Virgo, Ferdi Kadıoğlu’nun transfer süreci, performansı, potansiyeli ve kulüpteki geleceğiyle ilgili düşüncelerini anlattı.

“ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ BİR BEK İÇİN İYİ BİR FİYAT AMA FERDİ…”

Fenerbahçe’den 30 milyon euro karşılığında Brighton’ın yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu rekorunun sahibi oldu. Ayrıca bu rakam, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçti. İlk olarak yıldız oyuncuya ödenen bonservis bedeliyle ilgili konuşan eski futbolcu, “Ferdi Kadıoğlu, 25 yaşında olmasına rağmen çok sayıda maç oynadı. Ayrıca büyük turnuvalarda oynayarak uluslararası deneyim kazandı. Bu durum bir bek için iyi bir fiyat olarak görülebilir. Bir oyuncunun fiyatı her zaman takımdan ayrıldığı zamanki sonuca göre belirlenir. Brighton, takımdaki iyi yetenekleri daha yüksek fiyatlara gönderme konusunda başarılı bir sicile sahip. Ferdi’nin bundan dolayı bonservis olarak daha da ileri gitme potansiyeli var ama bunu zaman gösterecek” değerlendirmesinde bulundu.

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“ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU OLMASI BRIGHTON İÇİN AVANTAJ OLACAK”

Son yıllarda ismi La Liga, Serie A, Bundesliga ve İtalya Ligi ekipleriyle de anılmasına rağmen sezon başında Premier Lig takımlarından Brighton’ı tercih eden Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Milli yıldızın transfer sürecine değinen Adam Virgo, “Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu gibi bir futbolcuyu transfer etmesine gerçekten çok sevindim. Sol bek Pervis Estupiñán, son 18 ayda çok sık sakatlık yaşadığı için o pozisyonda bir desteğe ihtiyaçları vardı. Tecrübeli, oynamaya hazır ve uluslararası alanda da iyi bir geçmişi olan biriyle anlaştılar. Ferdi’nin ayrıca çok yönlü bir futbolcu olması da büyük bir avantaj olacak” diye konuştu.

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“TOPLA OYNAMA KONUSUNDA RAHAT VE OYUNU İYİ OKUYOR”

Her iki bekte de forma giyebilen milli futbolcu, hızı ve güçlü fiziğiyle Premier Lig’e çabuk uyum sağladı. İkili mücadelelerde gösterdiği performansla da dikkat çeken başarılı oyuncu, şimdiye kadar oynadığı toplam 6 maçta her zaman ayakta kalmasını bildi. Yıldız ismin teknik özellikleri ve potansiyeliyle ilgili konuşan eski kaptan Virgo, “Ferdi, iyi savunma yapan ve gerçekten sağlam bir oyuncu. Bu özellik maalesef günümüz futbolunda beklerde kaybolan bir özellik. Ferdi, topla oynama konusunda rahat ve oyunu iyi okuyor. Bu arada yaşına göre biraz daha istikrarlı performanslar sergilemesi gerekiyor. Fenerbahçe'de son birkaç sezondur bunu net bir şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.

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“NEWCASTLE UNITED MAÇINDA KALİTESİNİN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Genç futbolcu, 5’i Premier Lig, 1’i EFL Cup olmak üzere şimdiye kadar Brighton formasını 6 müsabakada terletti. Bu maçlarda toplam 308 dakika oynayan Kadıoğlu, EFL Cup’ta Wolverhampton’a karşı 1 gol kaydetti. Milli oyuncunun takım üzerindeki etkisini ve son maçlardaki performansını değerlendiren 41 yaşındaki eski savunmacı, “Kadıoğlu’nun şu ana kadar sezona iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Yeni bir ortama daha fazla alışmanıza yardımcı olacak bir gol atmak ise her zaman güzeldir. Newcastle United’a karşı oynadığı maç sezonun tartışmasız en iyi performansıydı. Ferdi, bu maçta Newcastle’ın sol kanat oyuncusu Anthony Gordan'ı mükemmel bir şekilde marke ederek kalitesinin ne kadar iyi durumda olduğunu gerçekten gösterdi” şeklinde konuştu.

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“HÜRZELER, GELECEKTE TAKIMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUSU OLARAK GÖRÜYOR”

Diğer yandan Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, “Ferdi, öğrenmeye ve gelişmeye çok istekli biri. Harika bir yeteneğe sahip, güçlü bir oyuncu ve pas atmada çok iyi” diyerek başarılı bek oyuncusunun takıma dahil olmasından duyduğu mutluluğu her defasında dile getirmişti. Yıldız oyuncunun teknik direktör Fabian Hürzeler ile olan uyumundan bahseden Virgo, şöyle devam etti: “Teknik direktör Fabian Hürzeler’in Ferdi’yi gelecekte takımın çok önemli bir oyuncusu olarak gördüğünden eminim. Ayrıca Ferdi, kulüpte artık 1 numaralı bek olacak gibi görünüyor. Bu da onun yeni bir kulübe uyum sağlama konusunda özgüveni için harika olacak. Teknik direktör Fabian Hürzeler’in onu her hafta daha iyi hale getirmek için zorlayacağından eminim. Brighton'da bir oyuncu için 30 milyon euro iyi bir para. Dolayısıyla teknik direktörün Ferdi’nin performans göstermesine ihtiyacı olacak.”

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“FERDİ, ARMAYI GURURLA TAŞIYOR. TARAFTARLAR GERÇEKTEN HEYECANLI”

Brighton taraftarları, sezon başında başarılı futbolcuyu Falmer Stadyumu'nda görkemli bir törenle karşılayarak ona olan sevgisini her zaman gösterdi. İngiliz taraftarlar, ‘Premier Lig'in en iyi sol beki’, ‘Ferdi Kadıoğlu bir yıldız’ şeklinde konuşarak övgülerde bulundu. Ferdi Kadıoğlu’nun son dönemdeki performansının taraftarlarda yarattığı etkiden bahseden Virgo, “Brighton taraftarları, Ferdi’yi çok iyi benimsedi. Çünkü sol bek Pervis Estupiñán gibi taraftarlar tarafından çok sevilen bir oyuncunun yerini almak hiç de kolay değil. Brighton taraftarları, oyuncuların armayı gururla taşımasını ister ki Ferdi de bunu yapıyor. Taraftarların bu transfer konusunda gerçekten heyecanlı olduğunu biliyorum” cümlelerine yer verdi.

“POTANSİYEL OLARAK MANCHESTER CİTY, REAL MADRID VE BAYERN MÜNİH’E UYUM SAĞLAR”

25 yaşındaki milli yıldızın performansını daha da artırarak Avrupa devlerinde boy göstereceği süreç merakla beklenirken; efsanevi kaptan Adam Virgo, son olarak başarılı bekin geleceğiyle ilgili şöyle konuştu: “Ferdi Kadıoğlu’nun potansiyel olarak uyum sağlayabileceği kulüpler arasında Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih’in de olduğunu düşünüyorum. Yine de bunu zaman gösterecek. Ayrıca Chelsea, Brighton’ın oyuncularını takip edip transfer etmeyi seviyor. PSG, Milan, Napoli, Atletico Madrid gibi kulüpler de Ferdi’nin belki gelecekteki kulüpleri olabilir.”