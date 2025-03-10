Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumuna ilişkin açıklama

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Sezon başında Fenerbahçe'den 30 milyon Euro karşılığında transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti. Ameliyat olan yıldız futbolcunun sezonu kapattığı iddia edilmişti.

Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler, Fulham maçı öncesi yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını, milli futbolcunun sezon bitmeden sahalara döneceğine dair umutlu olduğunu söyledi.

"TÜNELDE KÜÇÜK BİR IŞIK GÖRÜYORUM"

Alman teknik adam, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil, ama küçük bir ışık var ve onun Ferdi'nin bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetmişti.